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Переговори України і США в Джидді включали питання територіальних поступок, – Рубіо
Марко Рубіо про територіальні поступки / Фото Getty Images
У вівторок, 11 березня, переговори України і США включали "розмови про територіальні поступки". Окрім того, Марко Рубіо вважає, що військового вирішення цього "конфлікту" не існує.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова державного секретаря США, які цитує The Guardian. У Саудівській Аравії також вирішували, як може виглядати переговорний процес.
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