Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова державного секретаря США, які цитує The Guardian. У Саудівській Аравії також вирішували, як може виглядати переговорний процес.

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