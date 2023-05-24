Росія формує свої політичні партії на окупованих територіях

Станом на кінець травня 2023 року на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей фактично завершений процес створення регіональних відділень політичних партій, які представлені в держдумі Росії – "Єдина Росія", "Ліберально-демократична партія Росії", "Справедлива Росія – Патріоти – За правду", "Комуністична партія Російської Федерації".

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Винятком є партія "Нові люди", яка станом на 22 травня 2023 року не створила та зареєструвала свої регіональні відділення на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

"Єдина Росія" – єдина з окупаційних партій, яка фактично сформувала місцеві відділення партії (міський та районний рівні). Також вона обрала окупаційних керівників у всіх адміністративно-територіальних утвореннях на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"ЛДПР" своєю чергою заявила про завершення формування місцевих відділень партії лише у так званій "ДНР". Станом на кінець травня було сформовано 24 відділення.

"Справедлива Росія – Патріоти – За правду" і партія "Нові люди" мають проблеми з реєстрацією місцевих відділень партій на тимчасово окупованих територіях. Це насамперед пов'язано з відсутністю людського ресурсу, а також обмеженням політичної діяльності на окупованих територіях згідно з квотами з Кремля.

"КПРФ" – веде свою громадсько-політичну діяльність на окупованих територіях ще з 2015 року. Після оголошення анексії тимчасово окупованих територій України ця партія розпочала процес поглинання комуністичних партій фейкових республік Донбасу. Зараз вони є регіональними представництвами КПРФ.

Варто зазначити, що на окупованій частині Донецької області гауляйтер так званої "республіки" Денис Пушилін є водночас керівником регіонального відділення політичної партії "Єдина Росія". На решті окупованих територій Луганської, Запорізької та Херсонської областей, стався поділ між адміністративними та політичними посадами.

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Цей факт може свідчити, що після проведення окупаційних виборів, які у Кремлі призначили на 10 травня, пост гауляйтера окупованої Донецької області Пушилін може зберегти. Адже після виборів окупаційних "народних рад" призначати на посади ватажка окупаційних "адміністрацій" будуть ці ради, які складатимуться з депутатів обраних від політичних партій Росії.

Апаратні ігри серед колаборантів Херсонщини та Запоріжжя

Також варто звернути увагу на той факт, що до складу ради при президентові Росії з розвитку місцевого самоврядування увійшли:

ватажки квазіутворень на Донбасі Леонід Пасічник і Денис Пушилін;

так звана "глава" окупаційної військово-цивільної адміністрації Мелітополя та керівниця Запорізького відділення "ЄР" Галина Данильченко.

Однак виконувача обов'язків голови Запорізької області Євгена Балицького у цьому списку нема. До складу ради також не включено представників окупованої Херсонської області. Ці дані можуть свідчити про апаратні та політичні ігри щодо так званих "голів" Запорізької та Херсонської областей.

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На окупованій частині Запорізької області відбувається активне протистояння між ватажком окупаційної адміністрації Балицьким та головою руху "Ми разом з Росією" Володимиром Роговим. Вони є активними ньюсмейкерами для росЗМІ.

Згідно з інформацією, обидва хочуть обиратися на посаду ватажка окупаційної адміністрації Запоріжжя. За попередньою інформацією, затверджувати у Кремлі кандидатів будуть за рекомендаціями Сєргєя Кірієнка, який є головним куратором окупантів.

На сайті "Єдиної Росії", присвяченому проведенню праймеріз, попри заяви про участь у попередньому голосуванні керівників окупаційних адміністрацій – Пасічника, Пушиліна, Балицького та Сальдо – у списку кандидатів нема їхніх персональних даних, які б підтвердили участь у попередньому голосуванні.

"Виборчі комісії" на тимчасово окупованих територіях

Окупаційні депутати "народних рад" квазіреспублік на Донбасі у ході пленарних засідань, що відбулися 18 – 19 січня 2023 року, ухвалили постанови "про систему виборчих комісій". Відповідно до ухвалених постанов, формування виборчих комісій здійснюється окупаційними "народними радами" та ватажками "ЛДНР" у кількості 12 членів на паритетній основі.

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До них призначають по 6 осіб на основі пропозицій політичних партій, які висунули списки кандидатів, допущених до розподілу депутатських мандатів у Держдумі Росії, у "народних радах" так званих "ЛДНР", а також на основі пропозицій інших політичних партій та інших громадських об'єднань, Центральної виборчої комісії Росії попереднього складу та представників органів муніципальних утворень.

У зв'язку з відсутністю окупаційних законодавчих органів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, формування виборчих комісій здійснювалося так званими виконувачами обов'язків голів областей і ЦВК Росії – по п'ять членів від кожного з них, на основі пропозицій політичних партій, інших громадських об'єднань та пропозицій Центрвиборчкому.

23 лютого ЦВК Росії затвердив кандидатури 10 членів виборчкомів з правом вирішального голосу в окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Список членів комісій не був опублікований через "можливі терористичні акти щодо членів комісій".

Так звані Центрвиборчкоми зараз схвалюють "нормативно-правові акти" про проведення голосування на тимчасово окупованих територіях відповідно до законодавства Росії. Вже затверджені зразки печаток, інструкції з діловодства, встановлено єдину нумерацію виборчих дільниць.

Кремль позбавляється колаборантів

Ці окупаційні вибори стануть легітимізацією окупованих територій у російському внутрішньополітичному житті. Також вони виконують функцію переходу від сепаратистських політичних проєктів до політичних проєктів Росії.

Окупаційні вибори перерозподіляють владні повноваження на окупованих територіях від колаборантів до чиновників Росії, а проєкти сепаратистів, паспорти сепаратистів і т.д. назавжди забороняються. Якщо детально проаналізувати кадрову політику окупантів, то ми можемо побачити, що на всі ключові посади призначають громадян Росії. Водночас колаборантів просто позбавляються як останніх зрадників.

Це тільки наміри окупантів. Ми знаємо, що ЗСУ ламають об коліно окупантів та їхні наміри.