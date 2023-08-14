Россияне готовы идти на очередное преступление против мирного населения. Россияне продолжают геноцид мирного населения.

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Мобилизация украинцев в армию России

Россияне планируют мобилизовать украинцев в российскую армию и росгвардию на оккупированную территорию после проведения так называемых "выборов". Оккупанты запланировали это явление псевдодемократии на начало сентября.

Недавно появилась точная информация о существующих мобилизационных списках в Луганской области. Оккупанты планируют привлечь молодежь 1996 – 2005 годов рождения до войны против Украины. То есть они будут использовать даже ребят, которым только исполнилось 18 лет в качестве "пушечного мяса".

Военное объединение украинцев и крымских татар призывает любыми силами избегать незаконной мобилизации.

Оккупанты хотят провести "выборы"