Среди кандидатов на фейковых выборах достаточно знакомые лица. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что россияне в списках скорее исключением.

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Кто среди кандидатов

Россияне готовятся к проведению так называемых выборов как на своей, так и на временно оккупированной украинской территории. Кандидаты, выдвигаемые оккупационными властями, знакомы местным.

Я не увидела среди них россиян. Большая часть – это местные коллаборанты. Очень многих мы узнали. Некоторые списки возглавляют россияне, но их единицы,

– подчеркнула Евгения Вирлич.

Что интересно, именно потому, что некоторые коллаборанты выдвинулись как кандидаты, им начали готовить подозрения с украинской стороны. Ведь против некоторых коллаборантов не было прямых улик. В частности, документальные доказательства о сотрудничестве с российскими оккупантами.

Почему коллаборанты не убегают

Даже успешные рейды ВСУ уже никак не влияют на предателей. Так что они не видят, что ситуация для них становится критической.

"Там уже полностью мозги затуманены. Готовятся к бегству они максимум в районе Скадовска – Геническа. Да и мне кажется, что у них уже нет ни выбора, ни выхода", – отметила журналистка.

До полномасштабного вторжения России у коллаборантов еще не было выбора. Теперь же они неподвластны себе. В конце концов бежать им особенно некуда. Ведь никто их нигде не ждет. С другой стороны, там есть и искренние адепты русского мира, которые верят в то, что Россия на оккупированных территориях – навсегда.

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