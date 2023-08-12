Серед кандидатів на фейкових виборах доволі знайомі обличчя. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що росіяни у списках є радше виключенням.

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Хто серед кандидатів

Росіяни готуються до проведення так званих "виборів" як на своїй, так і на тимчасово окупованій українській території. Кандидати, яких висуває окупаційна влада, є знайомими для місцевих.

Я не побачила серед них росіян. Більша частина – це місцеві колаборанти. Дуже багатьох ми впізнали. Деякі списки очолюють росіяни, але їх одиниці,

– наголосила Євгенія Вірлич.

Що цікаво, саме через те, що деякі колаборанти висунулись як кандидати, їм почали готувати підозри з українського боку. Адже проти деяких колаборантів не було прямих доказів. Зокрема, документальних доказів про співпрацю з російськими окупантами.

Чому колаборанти не тікають

Навіть успішні рейди ЗСУ вже не ніяк не впливають на зрадників. Тож вони не бачать, що ситуація для них стає критичною.

"Там вже повністю мізки затуманені. Готуються до втечі вони максимум в районі Скадовська – Генічеська. Та й, мені здається, що в них вже немає ні вибору, ні виходу", – зауважила журналістка.

До повномасштабного вторгнення Росії у колаборантів ще був вибір. Тепер же – вони непідвладні собі. Зрештою, тікати їм особливо немає куди. Адже ніхто їх ніде не чекає. З іншого боку, там є і щирі адепти "русского міра", які вірять в те, що Росія на окупованих територіях – назавжди.

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