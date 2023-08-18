В сентябре 2023 года Кремль готовится провести фейковые выборы на захваченных территориях Украины. В ГУР рассказали о намерениях россиян, а также пригласили находящихся под временной оккупацией граждан к сотрудничеству.

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Попытка узаконить преступление

Особый цинизм России – выдавать плохие вещи за хорошие. Под маской "благих намерений" совершать геноцид, во "имя православия" убивать украинцев. И вот сейчас Кремль будет отчаянно пытаться показать господство права, закона и выбора там, где его нет.

По данным украинской разведки, российские спецслужбы уже приступили к подготовке к так называемым "выборам" в захваченных регионах. Таким образом, Путин хочет узаконить оккупацию украинских земель, а также военные преступления российской армии.

ГУР просит сообщать об изменниках

Тем временем в ГУР обещают, что все пособники оккупационных властей будут нести ответственность в соответствии с законами Украины и нормами международного плана. Разведчики призывают неравнодушных граждан предоставлять ведомству информацию о псевдовыборах.️ В частности, о:

коллаборантах из местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера);

так называемых депутатах и представителях оккупационных администраций;

свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

В ГУР уверяют, что выше предоставленная информация пригодится украинским защитникам. С помощью нее можно будет выяснить пункты дислокации личного и руководящего состава оккупационных войск, штабы врага, расположение складов со снарядами, места размещения, хранения и ремонта военной техники, средств радиоэлектронной борьбы, ПВО.

Фейковые выборы на оккупированных территориях