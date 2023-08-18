Какую цель страна-террорист преследует на временно оккупированных территориях, рассказали в британской разведке. Об этом пишет 24 Канал.

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Оккупанты пытаются стереть украинскую идентичность

Первый заместитель главы администрации Путина Кириенко 15 августа отправился в Донецк, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию во вражескую систему образования. В Запорожской области так называемая оккупационная администрация получила указание из России по внедрению новых стандартов аккредитации учебных заведений.

Также важно знать, что в СМИ на оккупированных территориях работают российские журналисты.

Интересно, что с 1 сентября 2023 года в школы на оккупированных территориях Украины и по всей России поступит новый учебник по "истории". Кстати, книга восхваляет так называемую "СВО" и абсурдно описывает Украину как "ультратеррористическое" государство.

Целью России является создание прокремлевского информационного пространства на оккупированных территориях для размывания украинской национальной идентичности,

– подчеркнули в разведке Британии.

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