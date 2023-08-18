Яку ціль країна-терорист переслідує на тимчасово окупованих територіях, розповіли в британській розвідці. Про це пише 24 Канал.

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Окупанти намагаються стерти українську ідентичність

Перший заступник глави адміністрації Путіна Кирієнко 15 серпня вирушив до Донецька, аби відвідати школи й перевірити їх інтеграцію у ворожу систему освіти. У Запорізькій області так звана окупаційна адміністрація отримала вказівку з Росії щодо впровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів.

Також важливо знати, що у ЗМІ на окупованих територіях працюють російські журналісти.

Цікаво, що з 1 вересня 2023 року в школи на окупованих територіях України та по всій Росії надійде новий підручник з "історії". До речі, книга вихваляє так звану "еСВеО" та абсурдно описує Україну як "ультратерористичну" державу.

Метою Росії є створення прокремлівського інформаційного простору на окупованих територіях для розмивання української національної ідентичності,

– підкреслили в розвідці Британії.

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