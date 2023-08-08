Росіяни внесли у підручник всі пропагандистські тези, що звучали на їх телебаченні. Кремль активно промиває мізки всім віковим категоріям – тепер і діти стануть частиною масової брехні росіян.

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Нова історія "по-російськи"

Підручник створили міністр освіти Сергєй Кравцов та помічник Путіна Владімір Мединський. Останній заявив, що писав останній розділ про Україну самостійно – його лише правили.

Розділ про так звану "СВО" містить безліч викривлених фактів та маніпуляцій. Зокрема, розділ про війну в Україні Москва класично розпочинає з історій "злий Захід, який ненавидить Росію". Росіяни не могли не внести туди США – пишуть, що саме вони розв'язали війну "до останнього українця"

Звісно, знайшлося місце і для самої Україна – росіяни внесли туди тези про "русофобію" та "нацизм".

Україна – ультранаціоналістична держава. Сьогодні будь-яке інакодумство в Україні жорстко переслідується, опозиція заборонена, все російське оголошено ворожим,

– пишуть у російському підручнику.

Також вони цинічно пишуть про окупантів, які нібито прийшли "звільняти Донбас від обстрілів Києва". На фоні цього Москва попереджає старшокласників про "фейки" України та вносить в голови старшокласників тези про "героїну СВО".

Звісно росіяни написали і Другу світову війну, яку вони постійно романтизують. Знову тези про "прадідів, які воювали пліч-о-пліч" та "готовність покласти життя за Росію". Підручник з історії пропонує старшокласникам "самостійно зробити висновки".

Згадали й країни Балтії – росіяни незадоволені, що вони прагнуть розвивати власну мову та культуру. Зокрема, Кремль вважає "пригніченням" окремі паспорти для осіб, що знають лише російську. У підручнику з історії це подано як "русофобія" та відродження "практики сегрегації".

Новий підручник з історії Росії / російські ЗМІ

Зокрема, окрім нового розділу з викривленим фактажем, російські чиновники переписали і параграфи починаючи з 1970-х років. Незабаром представлять новий підручник для 10х-класівю Також Кравцов заявив, що у наступному році перепишуть підручники і для 5 – 9 класів.

Російська пропаганда діє на всі фронти