Росії правда не потрібна

Який рівень довіри, я сказав би навіть не довіри, а сліпої віри, треба мати, щоб сприймати ту маячню, яку говорить Владімір Путін?

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Адже очільник Кремля не відповідає на запитання (звідки у нього бачення майбутнього?), а просто виливає на слухачів чергову брехню. Цю брехню росіяни з'їдять і щасливо переварять.

Нещодавно був з'їдений і переварений пасаж про те, що Росія не порушувала статут ООН і ні на кого "не нападала". Взагалі Росія, мовляв, захищається від агресії Заходу і протистоїть силам НАТО. Брехня, брехня і ще раз брехня... У малому та у великому.

Я, як мешканець Дніпра, можу відповідально заявити, що нещодавній удар "по пункту управління ЗСУ" був завданий по пустій вже півтора року адміністративній будівлі СБУ і житловій будівлі, в якій дивом нікого не вбило. Але які ж рапорти написали російські військові!

Країна, в якій перемогла диктатура, не здатна говорити правду. Їй потрібна картинка для внутрішнього споживання, а не правдивості. У доповненій путінській реальності цілком серйозно горять тисячі танків, а доблесні російські війська вбивають мільярди підступних "нацистів".

Росія перетворюється у Північну Корею

Нікого всередині країни не цікавить реальна картина: десятки тисяч карних злочинців та маргіналів під російськими прапорами грабують, вбивають і ґвалтують, зносять з лиця землі міста та села в сусідній країні, і тисячами гниють в українській землі.

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Фейкова недоімперія з боягузливим недорослим біля керма стрімко деградує, перетворюючись із члена G8 у подобу Північної Кореї. На брехні не можна побудувати державу, яку поважатимуть. А ось перетворити країну на посміховисько – легко. Ми почуємо ще багато дивовижних речей та побачимо ще більш принизливі трансформації.