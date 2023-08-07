Вочевидь, росіяни ніяк не заспокояться через демонтаж символу СРСР. У своєму ролику окупанти показали, як на монументі у Києві "з'являється" радянський серп і молот.

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Образилися на декомунізацію

На опублікованих у мережі кадрах, росіяни нібито завдають удару по "Батьківщині-матері". Кремлівські пропагандисти у своїй інтерпретації нібито атакують монумент величезною матрьошкою. Після удару український тризуб буцімто розсипається на уламки, а під ним – знову з'являється радянський символ.

Росіяни випустили відео, де мріють про те, щоб на монументі "Батьківщина-мати" знову майорів радянський серп і молот. Але ж хворим мріяти не заборонено,

– мовиться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Мультфільм від російських пропагандистів: дивіться відео

Декомунізація "Батьківщини-матері"