Очевидно, россияне никак не успокоятся из-за демонтажа символа СССР. В своем ролике оккупанты показали, как на монументе в Киеве "появляется" советский серп и молот.
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Обиделись на декоммунизацию
На опубликованных в сети кадрах, россияне якобы наносят удар по "Родине-матери". Кремлевские пропагандисты в своей интерпретации якобы атакуют монумент огромной матрешкой. После удара украинский тризуб будто бы рассыпается на обломки, а под ним – снова появляется советский символ.
Россияне выпустили видео, где мечтают о том, чтобы на монументе "Родина-мать" снова развевался советский серп и молот. Но больным мечтать не запрещено,
– говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Мультфильм от российских пропагандистов: смотрите видео
Декоммунизация "Родины-матери"
- Минкульт 13 июля принял решение о демонтаже советского символа на монументе "Родина-мать". Перед этим в сети обнародовали видео, на котором показали монумент с украинским тризубом.
- Стоимость проекта замены советского герба на тризуб – 28 миллионов гривен. Финансировали декоммунизацию не из госбюджета, а из группы Метинвест Рината Ахметова.
- Украинский тризуб изготовляли из европейской стали. Хотя и планировалось, что тризуб изготовят из украинских материалов на "Запорожстали", однако сплав не соответствовал техническим нормам, поэтому пришлось использовать другую сталь. К слову, это не отразилось на стоимости проекта.
- Демонтировать советский символ начали 30 июля. Тогда работники сняли одну часть герба, а уже 1 июля – полностью закончили демонтаж.
- Устанавливать герб начали 5 августа. Начало работ в течение дня несколько раз переносилось из-за воздушных тревог, однако к вечеру на щите "Родины-матери" появился украинский герб. Завершить все работы на монументе планируют до 24 августа.