Очевидно, россияне никак не успокоятся из-за демонтажа символа СССР. В своем ролике оккупанты показали, как на монументе в Киеве "появляется" советский серп и молот.

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Обиделись на декоммунизацию

На опубликованных в сети кадрах, россияне якобы наносят удар по "Родине-матери". Кремлевские пропагандисты в своей интерпретации якобы атакуют монумент огромной матрешкой. После удара украинский тризуб будто бы рассыпается на обломки, а под ним – снова появляется советский символ.

Россияне выпустили видео, где мечтают о том, чтобы на монументе "Родина-мать" снова развевался советский серп и молот. Но больным мечтать не запрещено,

– говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Мультфильм от российских пропагандистов: смотрите видео

Декоммунизация "Родины-матери"