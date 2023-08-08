Россияне внесли в учебник все пропагандистские тезисы, звучавшие по их телевидению. Кремль активно промывает мозги всем возрастным категориям – теперь и дети станут частью массовой лжи россиян.
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Новая история "по-русски"
Учебник создали министр образования Сергей Кравцов и помощник Путина Владимир Мединский. Последний заявил, что писал последнюю главу об Украине самостоятельно – его только правили.
Раздел о так называемой "СВО" содержит множество искаженных фактов и манипуляций. В частности, раздел о войне в Украине Москва классически начинает с историй о "злом Западе, ненавидящим Россию". Россияне не могли не внести туда США – пишут, что именно они развязали войну "до последнего украинца"
Конечно, нашлось место и для самой Украины – россияне внесли туда тезисы о "русофобии" и "нацизме".
Украина – ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие в Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все российское объявлено враждебным,
– пишут в российском учебнике.
Также они цинично пишут об оккупантах, якобы пришедших "освобождать Донбасс от обстрелов Киева". На фоне этого Москва предупреждает старшеклассников о "фейках" Украины и вносит в головы старшеклассников тезисы о "героичной СВО".
Конечно, русские написали и Вторую мировую войну, которую они постоянно романтизируют. Снова тезисы о "прадедах, воевавших бок о бок" и "готовности положить жизнь за Россию". Учебник по истории предлагает старшеклассникам "самостоятельно сделать выводы".
Вспомнили и страны Балтии – россияне недовольны тем, что они стремятся развивать собственный язык и культуру. В частности, Кремль считает "угнетением" отдельные паспорта для лиц, знающих только российский язык. В учебнике по истории это представлено как "русофобия" и возрождение "практики сегрегации".
Новый учебник по истории России / российские СМИ
В частности, кроме новой главы с искаженным фактажем, российские чиновники переписали и параграфы, начиная с 1970-х годов. Также Кравцов заявил, что в следующем году перепишут учебники и для 5 – 9 классов.
Российская пропаганда действует на все фронты
- Россияне даже используют для пропаганды компьютерные игры, в которые играют дети В частности, в Minecraft оккупанты воссоздали бой за Соледар, а в Roblox добавили набор скинов в честь МВД.
- На фоне демонтажа советского герба из "Родины-матери" россияне выдали пропагандистский мультфильм. В нем матрешка попадает в обновленный памятник и там снова появляется символика СССР.
- Украинцы также должны быть готовы к атакам российских ботоферм. В частности, россияне получили новую методичку по дезинформации – они постараются рассорить Украину.