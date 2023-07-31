27 июля 2023 года Верховная Рада проявила неслыханное для себя единодушие и 321 голосами отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. 24 Канал решил напомнить читателям, что было не так со многими аспектами его деятельности, в частности, в сфере информационной политики.

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Ткаченко, на выход

Известный медийщик остался без работы из-за попытки спродюсировать за государственные деньги собственную версию "пира во время чумы", а именно телепроекты тяжеловесов отечественного сериалостроения – Film.ua, "Алхаб" (бывший "Стар Медиа"), продакшны холдингов олигархов Коломойского "1+1 Медиа", Пинчука StarLightMedia и т.д.

Флагманом всего этого сюра стал сериал Юрия Горбунова об одиозном аграрии Александре Поворознюке, владельце футбольного клуба "Ингулец". Горбунов известен своей специализацией на "малороссийских проектах", органично сочетающих кринж, безвкусицу и шароварщину. И именно этот факт, а также наличие государственных средств в период военного времени спровоцировали мощный скандал.

Общественность справедливо возмутилась и добилась устранения министра культуры, который все это благословил высокими словами о необходимости "реализовать информационную политику государства и удовлетворить культурные потребности аудитории". Для лучшего понимания последней фразы министра необходимо просто упомянуть о владельце ФК "Ингулец", его криминальном прошлом и лексиконе.

Обратите внимание! Контролировала состав конкурсной комиссии, проводившей "питчинг для своих" на 448 миллионов гривен, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ) во главе с соратницей Ткаченко Юлией Островской. В настоящее время глава МПИУ "почему-то" опасается называть имена членов комиссии, мотивируя это моментами безопасности.

По крайней мере именно так Островская ответила на запрос УП:

Персональный состав комиссии мы не раскрываем. Это связано с безопасностью этих людей, поскольку за последние дни наши сотрудники, чьи данные были в документах на Prozorro, уже получили ряд личных угроз.

"Все своим"

Но министр культуры Украины еще и министр информационной политики, о чем, к сожалению, часто забывают. Зря, ведь перед "дерибаном" государственных средств в формате "для своих" на сериалы и сериальчики господин Ткаченко осуществил практически то же самое и практически с теми же персонажами, но в информационном поле.

Так, говорится о телеканале иновещания Freedom, которым занимается "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ) во главе с той же Юлией Островской, а также медиагруппы StarlightMedia, "Интер" и 1+1 media (ранее еще одним участником была олигархическая медийная группа Ахметова, который своим решением закрыл собственную ТВ-империю).

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Вещание Freedom также организовано по принципу – "свои и для своих":

К марафону допущены только "свои" (упомянутые StarlightMedia, "Интер" и 1+1 media), за работу получают государственные средства при максимальных и часто не рыночных тарифах около 60 тысяч гривен в час.

около 60 тысяч гривен в час. Фактически это государственная субсидия для олигархических медиагрупп и каналов, членов закрытого клуба.

При этом сама госпожа Островская чуть ли не в каждом интервью жалуется на кризис в телеиндустрии и отсутствие теле- и кинопроизводства. То есть возникает ситуация, когда государственные субсидии производителям контента узурпировали те, кому они меньше всего нужны.

Важно! Бюджет-2023 предусматривает более 1,4 миллиарда на каналы Дом и Freedom, а также на компенсацию за произведенный контент. При этом другим участникам рынка предложено "решать собственные проблемы самостоятельно".

Для кого работает Freedom?

А "свежая кровь" проекту Freedom совсем бы не помешала – сейчас канал фактически работает сам для себя и совершенно точно не выполняет поставленные задачи – делать все, чтобы россияне и белорусы наконец прозрели.

А сделать это очень трудно, когда вещание канала ограничено, а ролики на youTube не пользуются спросом, не промотируются и производят впечатление никому не нужных. Статистика в сотни просмотров в большинстве сюжетов и только редкие вкрапления хитов с 4-значным количеством просмотров говорят сами за себя.

Самым большим хитом за последнее время на канале стало включение эксперта Николая Маломужа об атаке дронов на Москву – 31 тысяча просмотров – это рекорд, за которым пустота. При этом звездный час этого специалиста состоялся еще в феврале 2016 года в эфире сейчас закрытого за антиукраинскую пропаганду канала "112 Украина".

При этом действительно интересные проекты Freedom, а их немало, выглядят словно сироты. К примеру, документальный сериал "Сокровища нации" о колониальной политике России никто не смотрит.



Так, у ролика об ограблении россиянами Казани всего 5,2 тысячи просмотров за 3 недели на YouTube. Об устроенном Москвой геноциде башкиров за 9 дней на YouTube посмотрели лишь 4,5 тысячи раз. Согласитесь, это совсем не тот результат, которым стоит гордиться и надеяться на какой-то эффект.

Миллиарды в диджитале

Интересно, что сам Ткаченко, похоже, проблемы не видит, а наоборот очень радуется успехам Freedom. В марте 2023 года министр рассказывал о миллиардах просмотров и постоянном попадании в тренды YouTube в России, Казахстане, Беларуси, Германии, Узбекистане.

Когда мы работаем над запретом российских каналов в мире и в конце концов это делаем, мы должны предложить свой продукт донесения информации на русском языке. Так FreeДом стал на передовой борьбе с российской дезинформацией в мире. Спасибо всей команде. Вы делаете важную работу, возможно еще не всем понятную сегодня, но ту, которую в перспективе точно оценят все,

– министр Ткаченко о Freedom, март 2023 года.

Убедиться в "успехах" ткаченковского иновещания за наши с вами деньги (потому что финансирование идет из налогов) может каждый – достаточно просто посетить страницу канала на YouTube и поискать спрятанные Ткаченко миллиарды в диджитале. Таким образом, работа Freedom действительно не всем понятна сегодня, однако о никакой перспективе речь не идет.

В то время, когда Freedom страдает, мучается, но продолжает пожирать "кактус государственного финансирования", есть готовое и вполне успешное решение.



Все это время, когда МПИУ неэффективно транжирит государственные деньги и фактически льет информационную воду в песок, 24 Канал, в частности, его YouTube-подразделение, успешно выполняет работу, которую должны выполнять парни и девушки из иновещания.

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YouTube 24 Канала возглавляет рейтинг всех каналов Украины и среди лидеров в мире, его количество подписчиков давно перевалило за 5 миллионов и среди них очень много тех, кто не желает быть сообщниками Путина и Лукашенко.

Да, речь о целевой аудитории канала Freedom, к которой он не может или не хочет достучаться. Страшнее всего, что при этом менеджмент МПИУ такая ситуация устраивает, ведь деньги уходят, "свои" довольны, а других просто не спрашивают.

Может ли такая ситуация измениться? Вполне. Сейчас есть новый временный руководитель Министерства культуры и информационной политики.

Если Ростислав Карандеев желает прикрыть ткаченковскую "кормушку для своих" и сделать умирающий проект действительно эффективным, он должен действовать. Или ждать, когда на него повесят за провал имени Ткаченко и Островской всех собак. И тогда уже легендарный флешмоб "Шокер" авторства господина Ткаченко распространится на господина Карандеева.