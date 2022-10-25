В условиях полномасштабного российского вторжения информация стала орудием. Совместными усилиями украинских медийщиков создан мощный информационный фронт, который не только дал отпор российской пропаганде, но и добился, чтобы мир смотрел на события войны именно через украинскую оптику.

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Усилия медиа высоко оценили – не зря украинские журналисты совместно получили высшее отличие для медийщика – Пулитцеровскую премию, а украинские ютуб-каналы, рассказывающие миру правду о войне и российском вторжении, стали лидерами в своем сегменте.

Успехи на информационном фронте для некоторых его боевых единиц стали проверкой на добродетель. К сожалению, прошли ее не все. Речь, в частности, о канале иновещания FreeДом, который щедро финансируется государством. Детали рассказывает в своем материале профильное издание "Детектор Медиа".

Обратите внимание! Телеканал FreeДом был создан Министерством культуры и информационной политики (МКИП) как средство пропаганды и контрпропаганды на вражеской территории. Для этого в его эфире – русскоязычный телемарафон, а его производством совместно занимаются редакция Мультимедийной платформы иновещания Украины (МПИУ), медиагруппы StarlightMedia, Интер и 1+1 media.



В этом пуле также были медиа Рината Ахметова (Медиагруппа "Украина"), однако они самоуничтожились в июле 2022 года, когда олигарху стало не до медийных игрушек. Кстати, эти каналы были вовлечены в работу над марафоном безальтернативно, фактически без тендера, но тогда все списали на экстремальные обстоятельства – страна оказалась в условиях открытой войны. Впоследствии стало ясно, что это не случайность.

Кто ретранслирует контент FreeДом:

Заявленная задача марафона – распространять правдивую информацию о войне на государство-агрессор Россию и ее союзницу Беларусь. По крайней мере, так декларировало Минкультуры и информполитики вместе с руководством канала, именно под это выделялись государством немалые бюджетные средства – почти 165 миллионов гривен только за первые несколько месяцев производства телевизионного контента (то есть около 60 тысяч гривен в час) – это очень много, цена не рыночная и фактически выглядит как скрытая субсидия каналам/олигархическим телегруппам, оказавшимся в начале войны без рекламы и спонсоров.

По задумке, вроде бы все просто – государство Украина выделяет огромные деньги профессионалам на производство контента, которое должно не только противодействовать российской пропаганде, но и раскрыть глаза самим россиянам и белорусам. Государство, разумеется, заинтересовано в том, чтобы этот контент стал доступен как можно большей аудитории "там", чтобы максимально был распространен на целевую аудиторию, получал большой охват и, соответственно, эффект. Впрочем, выяснилось, что это не совсем так, а марафон – не только информационное оружие, но закрытый бизнес-проект "для своих".

Это стало очевидно, когда самый популярный YouTube-канал на украинском медийном рынке, "YouTube 24 канал", решил помочь FreeДом с распространением производимого контрпропагандистского контента. Это произошло сразу после исчезновения телеканала "Украина 24", а вместе с тем и с прекращением распространения видео на их YouTube-канале. Ведь именно YouTube сейчас остается для россиян едва ли не единственным источником объективной информации, в то время, когда остальные источники уничтожены, заблокированы или взяты под контроль режимом Путина.

Почему 24 канал подходит для этой миссии лучше всего

Для эффективной помощи в выполнении важной миссии у 24 канала были и есть все возможности:

Канал является лидером в своем сегменте,

Около 20% из более чем 350 миллионов ежемесячных просмотров приходится именно на Россию и Беларусь (т.е. заявленную целевую аудиторию для марафона FreeДом),

24 канал имеет большой опыт и множество действенных инструментов для продвижения и распространения контента на этой территории.

После "аннулирования" медиа Рината Ахметова, ресурсы которого активно ретранслировали контент FreeДом, образовалась "просадка", как в охвате аудитории, так и в количестве просмотров видео, а соответственно и "незащищенный фланг на информационном фронте" (напомним, сейчас Украина живет в условиях войны, а потому такие параллели вполне уместны).

Чтобы подтвердить свою способность в реальных условиях, 24 канал на собственном ресурсе YouTube разместил несколько роликов производства FreeДом. Эксперимент прошел успешно – сюжеты имели очень неплохие цифры просмотров, в первую очередь, в желаемой целевой аудитории – россиян и белорусов (доля просмотров "там" достигала 30 – 40% от общего количества просмотров!).

И делали это не из меркантильных интересов. По словам Романа Андрейко, генерального директора медиахолдинга, частью которого является 24 канал, на видео была отключена монетизация.

Дальше стали происходить странные вещи. Руководство FreeДом в лице директора МПИУ Юлии Островской обвинило 24 канал в нарушении авторских прав и незаконном распространении материалов.

Говоря военной терминологией, обвинили в том, что "сбили российский самолет снарядом, который взяли со склада без разрешения", хотя этот "снаряд как раз и предназначен для того, чтобы уничтожать вражескую авиацию".

Ситуация становится еще более абсурдной, когда выясняется, что запросы на "снаряды" подавались 24 каналом неоднократно и в МКИП и в сам FreeДом, но их "выдавали только друзьям", которые, похоже, имеют от этого собственный коммерческий интерес. При этом министру, который должен заниматься "информационным боекомплектом" и доступом к нему для всех, у кого есть эффективное оружие для его использования, похоже, нет к этому делу. Более того, его, пожалуй, все устраивает!

Письмо гендиректора ТРК "Люкс" Романа Андрейко к министру Ткаченко:

Наконец сложилась ситуация, когда руководство канала FreeДом не очень переживает из-за падения охвата и просмотров и создает момент, когда вроде бы "все равны, но некоторые ровнее".

Такими оказались, как щедро оплаченные из госбюджета производители контента для FreeДом, так и YouTube-канал "Фабрика новостей" (переименованный бывший ресурс ахметовского канала "Украина 24", а еще – YouTube-каналы, связанные с олигархическими телегруппами (StarlightMedia) Интер" и 1+1 media).

Руководство МПИУ "великодушно позволило" им забирать видео на собственные YouTube-каналы и монетизировать (зарабатывать на этом) – последний тезис является обоснованным предположением. Напомним, говорится о контенте, производство которого на все 100% профинансировано государством, ведущим тяжелую войну и на мелочные подковерные гешефты отвлекаться не имеет ни времени, ни права.

Таким образом, фактически был создан закрытый клуб по эксклюзивному "дерибану" контента и зарабатывание на нем только "своими". Попытка разорвать замкнутый круг подверглась издевательскому отказу (с пояснениями на 13 страницах) – в МПИУ согласны были предоставлять лишь маленькую частицу контента, так называемые "дайджесты", а сам "премиальный контент" оставался табу, то есть – только для "своих". "Свои" же и дальше могли не считаться с предписаниями на 13 страницах и просто заливать ролики себе на каналы.

Требования МПИУ не для "своих":

24 канал предлагал разные варианты, в том числе включение монетизации и возмещения хотя бы части израсходованных из госбюджета средств, отдавая значительную долю доходов от монетизации контента владельцам авторских прав, то есть государственному каналу FreeДом, но такое предложение МПИУ "почему-то" не заинтересовало.

Юлия Островская попыталась объяснить свою странную позицию журналисту "ДетекторМедиа" нагромождением слов о "размывании аудитории внутри платформы, от которого ютуб-канал FreeДом недополучает потенциал развития и охвата ". В переводе на человеческий язык это означает, что контетом в дальнейшем будут иметь право пользоваться (и зарабатывать на этом) только "свои".

При этом на вопрос о монетизации контента иновещания на YouTube, а также то, получает ли МПИУ деньги от монетизации своего контента на YouTube-каналах других компаний, и если да, то сколько, госпожа Островская "почему-то" не ответила. Как и не предоставила полный список партнеров, публикующих контент FreeДом, прикрывшись страхом "российских хакерских атак".

Хакеры на YouTube – это, конечно, опасно, а защита авторских прав, пусть и выборочная, – важна, как и коммерческие заработки для бюджетников и их "друзей". Но за всем этим теряется главное.

Война продолжается и до победы еще далеко, а значит, рано почивать на лаврах со своими золотыми кнопками и коллективными пулитцерами. В условиях, когда идет война, информационный фронт не может думать о коммерческих интересах кучки "избранных". Необходима единая стратегия и совместные удары по врагу, а не имитация и прикрытие собственных схем высокопарными словами о "противоядии" от российской пропаганды, поскольку это больше похоже на спекуляцию ею и "распил бюджетов".