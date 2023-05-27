Такой показатель нас не удивляет, мы ведь ежедневно работаем ради победы. И в мае ютуб 24 Канала возглавил рейтинг всех каналов Украины и был среди лидеров в мире.

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Немного фактов о ютубе 24 Канала

Впечатляет, но создание нашего ютуб-канала началось еще в 2006 году. Тогда ютуб был обычным архивом. Однако со временем команда 24 Канала начала уделять ему больше внимания, и сейчас над созданием контента на этой платформе работают десятки человек.

Руководитель отдела YouTube Юлия Рипак подчеркнула, что такой быстрый результат – это, прежде всего, благодаря доверию наших зрителей.

Просмотры, комментарии и положительные отзывы – это лучшая награда нашей редакции, которая каждый день пытается оперативно распространять важную и правдивую информацию. Мы совершенствуемся каждый день, спасибо, что остаетесь с нами,

– подчеркнула она.

По состоянию на 5 мая 2023 года он находился на вершине сотни самых популярных ютуб-каналов по количеству подписчиков, где большинство видео украиноязычных. По общему количеству просмотров ютуб 24 Канала вышел на первое место – 5 823 038 079.

Что посмотреть

Если вы по какой-то причине еще не подписаны на наш ютуб-канал – скорее сделайте это! Ведь у нас вы найдете не только топовые стримы с военными, политическими и экономическими экспертами, но и обзор карты боевых действий, интервью с политиками, а также выпуски новостей, в том числе и с вашими любимыми ведущими – Екатериной Соляр и Артемом Овдиенко.

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