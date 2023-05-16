По состоянию на 16 мая 2023 года наш канал в YouTube уже имеет почти 5 миллионов подписчиков. До заветной отметки в 5 миллионов осталось менее 100 тысяч подписчиков.

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YouTube 24 Канала мчит к отметке в 5 миллионов подписчиков

Ютуб-канал 24 Канала, созданный в 2006 году, уже много месяцев занимает первую позицию в украинском сегменте YouTube и регулярно поднимаемся на первые позиции в мировых рейтингах среди информационных каналов.

В частности, наш ютуб по состоянию на 5 мая 2023 года находится на вершине сотни самых популярных ютуб-каналов по количеству подписчиков, где большинство видео украиноязычные.

По общему количеству просмотров ютуб 24 Канала вышел на первое место – 5 823 038 079.

Также наш канал в ютубе удерживает третье место по количеству подписчиков. Менее чем за полгода 24 Каналу удалось опередить ТСН, а также "Новый канал".



Ютуб-канал 24 Канала имеет наибольшее количество просмотров / Данные из Википедии

В категории СМИ YouTube 24 Канала сильно опережает своих конкурентов из других СМИ. В частности, в период с 8 по 15 мая 2023 года наш канал имеет почти 120 миллионов просмотров. Это вдвое больше, чем ближайшие конкуренты из "Фабрики Новостей".



Ютуб 24 Канала лидирует по просмотрам в сегменте СМИ / Данные 24 Канала, Social Blade

В общей сложности с 27 февраля 2023 года ютуб 24 Канала еженедельно имеет регулярно более 60 миллионов просмотров. Ни один из конкурентов нашего канала в сегменте СМИ даже не приблизился к таким показателям.

YouTube 24 Канала лидирует в рейтинге Social Blade

YouTube 24 Канала занимает первое место в рейтинге Social Blade. Речь идет о рейтинге, в котором учитывают количество просмотров, подписчиков и загрузок видео.

Именно по этому среднему показателю наш канал в ютубе и занимает первое место на украинском рынке.



YouTube 24 Канала лидирует в рейтинге Social Blade на украинском рынке / Фото с сайта Social Blade

По идентичным показателям, но на мировом рынке, ютуб 24 Канала входит в десятку лучших каналов мира. YouTube 24 Канала занимает высокое 8-е место.



YouTube 24 Канала в топ-10 рейтинга Social Blade на мировом рынке / Фото с сайта Social Blade

Работа команды 24 Канала не прекращается даже во время российских обстрелов

Руководитель отдела YouTube 24 Канала Юлия Гилей отмечает, что наша редакция круглосуточно работает над тем, чтобы зрители получали качественную и достоверную информацию. Для этого над созданием контента для YouTube 24 Канала работает большая команда профессионалов – журналисты, редакторы, СЕО, а также дизайн и монтаж.

Даже во время ракетных атак врага наша работа не прекращается, мы продолжаем информировать из укрытий. А потому именно общая цель – приближение победы нашей страны – помогла завоевать расположение почти 5 миллионов пользователей из разных уголков мира,

– говорит Юлия Гилей.

Руководитель отдела добавляет, что наши эксклюзивные интервью, аналитика и обзоры известных экспертов собирают миллионы просмотров, а разбор и опровержение российских фейков мешают Кремлю. Поэтому останавливаться мы не собираемся, дальше больше.

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