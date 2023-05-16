Станом на 16 травня 2023 року наш канал у YouTube вже має майже 5 мільйонів підписників. До омріяної позначки в 5 мільйонів залишилося менше 100 тисяч підписників.

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YouTube 24 Каналу мчить до позначки в 5 мільйонів підписників

Ютуб-канал 24 Каналу, який було створено у 2006 році, вже багато місяців займає першу позицію в українському сегменті YouTube і регулярно піднімаємося на перші позиції у світових рейтингах серед інформаційних каналів.

Зокрема, наш ютуб станом на 5 травня 2023 року перебуває на вершині сотні найпопулярніших ютуб-каналів за кількістю підписників, де більшість відео є україномовними.

По загальній кількості переглядів ютуб 24 Каналу вийшов на перше місце – 5 823 038 079.

Також наш канал у ютубі утримує третю сходину за кількістю підписників. Менш ніж за пів року 24 Каналу вдалося випередити ТСН, а також "Новий канал".



Ютуб-канал 24 Каналу має найбільшу кількість переглядів / Дані з Вікіпедії

У категорії ЗМІ YouTube 24 Каналу сильно випереджає своїх конкурентів з інших ЗМІ. Зокрема, в період з 8 до 15 травня 2023 року наш канал має майже 120 мільйонів переглядів. Це удвічі більше, аніж найближчі конкуренти з "Фабрики Новин".



Ютуб 24 Каналу лідирує за переглядами в сегменті ЗМІ / Дані 24 Каналу, Social Blade

У цілому з 27 лютого 2023 року ютуб 24 Каналу щотижня має регулярно понад 60 мільйонів переглядів. Жоден з конкурентів нашого каналу в сегменті ЗМІ навіть не наблизився до таких показників.

YouTube 24 Каналу лідирує у рейтингу Social Blade

YouTube 24 Каналу займає перше місце в рейтингу Social Blade. Мовиться про рейтинг, в якому враховують кількість переглядів, підписників і завантажень відео.

Саме за цим середнім показником наш канал у ютубі й займає перше місце на українському ринку.



YouTube 24 Каналу лідирує у рейтингу Social Blade на українському ринку / Фото із сайту Social Blade

За ідентичними показниками, але на світовому ринку, ютуб 24 Каналу входить у десятку найкращих каналів світу. YouTube 24 Каналу посідає високе 8 місце.



YouTube 24 Каналу у топ-10 рейтингу Social Blade на світовому ринку / Фото із сайту Social Blade

Робота команди 24 Каналу не припиняється навіть під час російських обстрілів

Керівниця відділу YouTube 24 Каналу Юлія Гілей наголошує, що наша редакція цілодобово працює над тим, аби глядачі отримували якісну та достовірну інформацію. Для цього над створенням контенту для YouTube 24 каналу працює велика команда професіоналів – це журналісти, редактори, СЕО, а також дизайн та монтаж.

Навіть під час ракетних атак ворога наша робота не припиняється, ми продовжуємо інформувати з укриттів. А тому саме спільна мета – наближення перемоги нашої країни – допомогла завоювати прихильність майже 5 мільйонів користувачів з різних куточків світу,

– каже Юлія Гілей.

Керівниця відділу додає, що наші ексклюзивні інтерв'ю, аналітика та огляди відомих експертів збирають мільйони переглядів, а розбір та спростування російських фейків заважають Кремлю. Тому зупинятись ми не збираємось, далі – більше.

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