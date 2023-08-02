Цель российской пропаганды состоит в том, чтобы посеять сомнения в украинцах и иностранцах. Террористы стремятся остановить сопротивление и отравить мозг ошибочными тезисами.

Смотрите также Вы – герои, а мы к вам приперлись, – пленный россиянин поделился откровениями

Украинцы должны быть готовы к атакам ботоферм

Россияне активно используют технологию "капли правды". Они пытаются найти реальные проблемы стран и искусственно их раздуть. Среди украинцев российская пропаганда будет продвигать тезисы о коррупции на всех ступенях власти. Боты окупантов будут писать, что "страну уже давно обокрали", а также "наши главные враги в Раде".

Россияне будут распространять тезисы о "внутренних врагах"/ГУР

Также в методике указано, что россияне начнут активно раздувать тезисы о "диктатуре в Украине". В частности, они будут писать, что "Зеленский запретил выборы" и "узурпировал власть".

оккупанты будут использовать манипуляции / ГУР

На граждан Германии, Франции, Израиля и США россияне будут распространять следующие темы: "Африканцы: "Франция, убирайся, добро пожаловать, Россия", "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях", "Экономику Германии ожидает обвал", "Кризис уже пришел", "Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".

В частности, российские ботофермы будут рассказывать о кризисе именно на фоне помощи Украины. Это должно заставить иностранцев выступать против поддержки страны.

Безусловно, соцобеспечение приложило немало усилий, чтобы сократить свои расходы. Правда, то, что в результате без помощи осталось много и без того небогатых немцев, вряд ли это волнует федеральное правительство. Оно слишком занято поставкой танков и боеприпасов для Украины,

– так выглядит текст из российской методички для Германии.

Россияне используют все методы дезинформации