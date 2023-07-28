Соцсетями часто распространяются сообщения и видеоролики с призывом пойти на контрактную службу в армию страны-агрессорки, чего раньше в таких масштабах не было. Россияне распространяют свою агитацию через телеграмм-каналы, посвященные Крыму.
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Как россияне пытаются заманить крымчан в свою армию
Захватчики прибегают к разным уловкам, чтобы жители временно оккупированного ими же Крыма пошли на службу по контракту. Они обещают "золотые горы" и создают пропагандистские видео.
Контрактникам из Крыма после заключения соглашения предлагают 195 тысяч рублей и "крымскую единовременную региональную выплату" в размере 200 тысяч рублей. А за участие в оккупационной войне России против Украины военнослужащим-контрактникам обещают ежемесячно платить от 204 тысяч рублей, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.
Конечно же, эти деньги и другие привилегии ни один житель временно оккупированной территории на самом деле никогда не увидит, как не видели их и обычные россияне. Ведь захватчики постоянно лгут и обманывают даже своих. В интернете есть немало постов и видео, где солдаты из регулярной российской армии или их родственники постоянно жалуются на отсутствие обещанной денежной поддержки со стороны Москвы. Ну а сама война России против Украины является красноречивым свидетельством того, что оккупантам просто безразличны все человеческие жизни. Поэтому соглашаться на контрактную службу в российской армии ни в коем случае нельзя, чтобы не стать "200-м" в течение недели.
Оккупанты создают для крымчан специальные видео
На одном из таких роликов показана тренировка российских военных. За кадром несколько мужчин пытаются манипулировать. Они рассказывают о "гражданском долге", "правде", "выживании" и используют другие стереотипные фразы из кремлевских методичек, а также обещают контрактникам медали, награды и деньги.
Один из примеров циничной кремлевской пропаганды: видео из соцсетей
Другое видео более лаконично. На нем россияне призывают крымчан пойти на контракт в танковые войска страны-агрессорки и вместе с тем боятся назвать полномасштабное вторжение России в Украину войной, используя вместо этого слова вымышленную Москвой аббревиатуру "сво". В сообщении под этим роликом захватчики тоже сначала использовали ура-патриотические клише кремлевской пропаганды, а затем пообещали "стабильность и широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус".
Крымчан агитируют воевать против Украины на танках: видео из соцсетей
Третий ролик по полной использует известную советскую и постсоветскую манипуляцию "ты же мужик". В видео профессии охранника в супермаркете, водителя такси и даже тренера в спортзале демонстрируются как недостойные мужчины. Вместо зарабатывания себе на жизнь мирным способом захватчики предлагают мужскому населению Крыма надеть форму российской армии, взять в руки оружие и пойти убивать жителей материковой Украины. Видеоролик завершаются призывом "быть мужиком".
Жителям Крыма предлагают бросить свои профессии и пойти воевать против Украины: видео
У оккупантов в Крыму паника и истерика
- Из-за успехов ВСУ на фронте и регулярных "хлопков" россияне и коллаборанты в Крыму начали нервничать. Особенно беспокойно себя чувствуют представители оккупационной администрации.
- Недавно бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналом объяснил, как наши защитники могут выбить врага с временно оккупированного полуострова. Он описал несколько возможных сценариев в Крыму.