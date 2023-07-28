Соцмережами часто ширяться повідомлення та відеоролики з закликом піти на контрактну службу до армії країни-агресорки, чого раніше у таких масштабах не було. Росіяни розповсюджують свою агітацію через телеграм-канали, що присвячені Криму.

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Як росіяни намагаються заманити кримчан у свою армію

Загарбники вдаються до різних хитрощів, аби жителі тимчасово окупованого їми ж Криму пішли на службу по контракту. Вони обіцяють "золоті гори" та створюють пропагандистські відео.

Контрактникам з Криму після укладення угоди пропонують 195 тисяч рублів та "кримську одноразову регіональну виплату" у розмірі 200 тисяч рублів. А за участь в окупаційній війні Росії проти України військовослужбовцям-контрактникам обіцяють щомісяця платити від 204 тисяч рублів, в залежності від військового звання, посади та вислуги років.

Звісно, ці гроші та інші привілеї жоден житель тимчасово окупованої території насправді ніколи не побачить, як не бачили їх і звичайні росіяни. Адже загарбники постійно брешуть та обманюють навіть своїх. В інтернеті є чимало дописів та відео, в яких солдати з регулярної російської армії чи їхні родичі постійно жаліються на відсутність обіцяної грошової підтримки з боку Москви. Ну а сама війна Росії проти України є красномовним свідоцтвом того, що окупантам просто байдуже на всі людські життя. Тому погоджуватися на контрактну службу в російській армії в жодному разі не можна, аби не стати "200-м" протягом тижня.

Зверніть увагу! Поки російські військові перебуватимуть у Криму – спокою на півострові не буде. Тому закликаємо кримчан не вступати в окупаційну армію Росії. Краще долучитися до рухів на кшталт "Жовтої стрічки" та наближати перемогу України.

Окупанти створюють для кримчан спеціальні відео

На одному з таких роликів показане тренування російських військових. За кадром кілька чоловіків намагаються маніпулювати. Вони розповідають про "громадянський борг", "правду", "виживання" та використовують інші стереотипні фрази з кремлівських методичок, а також обіцяють контрактникам медалі, нагороди та гроші.

Один з прикладів цинічної кремлівської пропаганди: відео з соцмереж

Інше відео більш лаконічне. На ньому росіяни закликають кримчан піти на контракт у танкові війська країни-агресорки та водночас бояться назвати повномасштабне вторгнення Росії в Україну війною, використовуючи замість цього слова вигадану Москвою абревіатуру "сво". У дописі під цим роликом загарбники теж спочатку використали ура-патріотичні кліше кремлівської пропаганди, а потім пообіцяли "стабільність та широкі можливості для самореалізації, гідний рівень життя та високий соціальний статус".

Кримчан агітують воювати проти України на танках: відео з соцмереж

Третій ролик на повну використовує відому радянську та пострадянську маніпуляцію "ти ж мужик". У відео професії охоронця в супермаркеті, водія таксі та навіть тренера у спортзалі демонструються як негідні чоловіків. Замість заробляння собі на життя у мирний спосіб загарбники пропонують чоловічому населенню Криму вдягнути форму російської армії, взяти до рук зброю та піти вбивати жителів материкової України. Відеоролик завершуються закликом "бути мужиком".

Жителям Криму пропонують кинути свої професії та піти воювати проти України: відео

В окупантів у Криму паніка та істерика