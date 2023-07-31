Но нет, общественный деятель Алексей Толкачев уверен, что война началась именно из-за украинцев. Свое мнение он выразил у себя в фейсбуке, а инфопространство ответило бурной реакцией. Что не так с подобными пророссийскими нарративами, которые, к слову, часто использует УПЦ МП, – разобрался 24 Канал.

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"Война – следствие 30 лет бездействия": что сказал Толкачев

Толкачев заявил, что моральным кредо украинцев стали эгоизм, хитроумие и желание "урвать себе" и "наплевать на всех". Он подчеркнул, что проблема заключается даже не во власти, а в людях, живущих в Украине, в их головах царит "разруха".

И мол, война стала "закономерным следствием 30 лет нашей бесхозяйственности, разгильдяйства, эгоизма, воровства, моральной деградации и гнили".

"Мы прос**ли страну, которая в 1991 году по уровню ВВП лишь в 5 – 7 раз уступала Китаю. Все протрынькали, все спустили, разворовали, разрушили. Ничего и никого не ценили. Почему так? Потому что "урвать себе", эгоизм, хитрож*пость, "н*рать на всех" стало моральным кредо наших людей", – возмущенно написал Толкачев.

Примечание. И да, Толкачев буквально слово в слово повторил то, что годами транслирует российская пропаганда. Именно это кремлевские рупоры продолжают делать и сейчас. Их месседжи, что из-за Порошенко Украина потеряла Крым и часть Востока, а из-за Зеленского потери территорий еще больше – известны всем. Именно в этом Россия пытается убедить своих граждан, нас и мир. Мол, это не Россия в 2014 году начала оккупировать украинские территории, а в этом "виновны" украинцы, поддержавшие Революцию Достоинства или, как они говорят, "госпереворот". Пройдет несколько лет и события широкомасштабной войны тоже вот так будут искажать? Например, скажут, что это действительно Украина угрожала России тем, что хотела вступить в НАТО и что полномасштабное вторжение было действительно очевидным и логичным ответом России? И хотя сейчас сложно представить это, но если взглянуть на пример Толкачева, вероятно, это возможно.

"Культура хейта процветает": еще немного агонии и отражения

Далее Толкачев в своей публикации отмечает, что в Украине отсутствует культура сотрудничества и благодарности, а культ хейта только процветает, поскольку "каждое ничтожество" хочет самоутвердиться за счет других.

В Украине "токсичная социальная среда", поскольку любую идею около 80% граждан раскритикуют и заявят, что знают, как будет лучше. В то же время в США, по словам деятеля, те же 80% населения с радостью поддержат идею.

"Война стала результатом нашей коллективной моральной деградации. Конечной точкой нашей гнили. Мы – едва ли не единственный народ в мире, который сам себе свободно выбирает власть, но на следующий же день начинает ее хейтить, поливать грязью и уничтожать… Вот мы и получили… Нам нужен был мощный пинок под зад и обухом по голове, чтобы мы задумались – как же мы живем", – написал Толкачев.

И добавил, что "украинская национальная неблагодарность уже начинает раздражать мир", и изменения украинцам следует начать с себя. Однако он уверен, что сознательные украинцы все-таки смогут построить "Украину мечты".

К слову, пост Толкачев не удалил:

"Тактика России и УПЦ МП": что не так с постом

С начала войны российская пропаганда убеждает, что именно Украина виновата в продолжительности войны. Мол, если бы украинцы не сопротивлялись, то так называемая "СВО" уже бы "достигла своих целей" и завершилась. Классический пример, когда обидчик обвиняет жертву, что позволяет себе бороться, когда ее избивают.

Еще кремлевские рупоры любят винить в войне Запад. Мол, поставка Украине ПВО и вооружения только "увеличивает количество жертв и затягивает "конфликт". Для чего это делает Россия – понятно: чтобы переложить ответственность за ракетные обстрелы и сотни убитых мирных граждан – на кого-то и снять с себя всякую причастность.

Сложно представить, что кто-то позволил себе обвинить украинцев в том, что российские военные выпускают ракеты по многоэтажкам с мирными людьми, пока те спят; в том, что оккупанты насилуют украинских женщин; издеваются и казнят военнопленных и похищают детей, которые эту войну не выбирали и точно ничем ее не заслужили.

Толкачёв у себя в посту говорит, что украинцы "пропащая нация", которая "заслуживает агрессии", подкрепляя это своим опытом и видением. Деятель откровенно манипулирует, ведь обобщает всех украинцев, более того, он подкрепляет это бессмысленными аргументами и примерами: как делал ремонт и был вынужден распустить бригаду, потому что те были недобросовестными работниками.



Фрагмент текста Толкачёва / Скриншот из фейсбука

"В этой войне виноват только агрессор": как реагирует общество

К счастью, украинцы в большинстве своем уже на пути к выздоровлению от комплекса "жертвы" и воспринимать подобные манипулятивные сообщения нам сложно. Общественные деятели подвергли критике Толкачева за хайп на теме войны.

В то же время есть те, кто встал на защиту мнения Толкачева. Мол, освещенные проблемы действительно актуальны, однако не касаются абсолютно всех украинцев. Также отметили, что Украина все еще формирует свою государственность и демократию. И со дня провозглашения независимости прошло не так много времени по сравнению с другими демократиями.



Комментарии под постом Толкачева / Скриншот из фейсбука

Кинорежиссер Ирина Целик ответила Толкачеву: какой бы проблемной ни была жертва агрессии, "сколько бы у Украины не было недостатков", в этой войне виноват только агрессор.

Кто-то напишет "мы заслужили эту войну", потому что среди прочего "у нас намертво отсутствует культура сотрудничества и благодарности", а тысячи украинцев охотно распространят этот пост, забывая о том, что категорические обобщения – это всегда зло и тупиковый путь. У нас намертво отсутствует культура сотрудничества и благодарности? Какой бред, извините. Сколько красивых проявлений взаимоподдержки мы видели за все эти годы. Но, конечно, многое зависит от фокуса внимания,

– подчеркнула Ирина Целик.

Добавив, что в то время как кто-то "видит вокруг себя неблагодарных м*даков и позволяет себе обобщения по всему народу, кто-то больше обращает внимание на противоположные поступки".

Целик подчеркнула: украинцы не могли "заслужить" эту войну. Ведь в ней виноваты не украинцы, а только россияне.

Некоторые очевидные вещи следует повторять: причиной геноцида является тот, кто совершает геноцид

Украинский журналист Виктор Трегубов тоже высказался по поводу распространенных Толкачевым нарративов. Он отметил, что некоторые очевидные вещи следует повторять: "никто не заслуживает геноцида, никто не заслуживает того, чтобы его родных убивали".

Никто не заслуживает того, чтобы на него падали ракеты. Никто, долбанные вы в нос, уши, пупок любители красного словечка. Как бы ни ругался, как бы ни голосовал, как бы ни шмыгался в скатерть, как бы ни матерился и на каком бы языке. В мире много народов, которые раздолбаннее украинцев. Никто из них не заслужил геноцида,

– написал Трегубов, подчеркнув, что причиной агрессии является агрессор, а причиной геноцида является тот, кто совершает геноцид.

В сети пользователи достаточно активно публикуют собственные мысли по поводу Толкачева. Украинцы отмечают, что удивляются, что есть те, кто соглашается с тезисом "виновен только насильник", а масштабнее начинается это "не того выбрали, не так сели, слишком громко глазами моргали".



Пост Дмитрия Коваленко по поводу нарративов Толкачева / Скриншот по фейсбуку

Дискуссии о том, виноваты ли украинцы в войне или нет – все еще продолжаются в сети. Одни репостят пост Толкачева, другие – критикуют его. Похоже, российские нарративы продолжают проникать в наши головы, если подобные вопросы все еще возникают. И да, все имеет свое следствие. Но войну против украинцев ведет Россия. И это длится не год, и не 9, а столетиями. Слово – тоже оружие, мы ответственны за то, что распространяем публично. Оправдания действий страны-агрессора, как минимум, неуместны. Только террорист несет ответственность за свои действия. Не жертва! Какими бы ни были предпосылки или ее поведение.