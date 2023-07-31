Але ж ні, громадський діяч Олексій Толкачов впевнений, що війна розпочалася саме через українців. Свою думку він висловив у себе у фейсбуці, а інфопростір відповів бурхливою реакцією. Що не так із подібними проросійськими наративами, які, до слова, часто використовує УПЦ МП, – розібрався 24 Канал.

Дивіться також Криза іномовлення або де шукати справедливості: що має змінитися після відставки Ткаченка

"Війна – наслідок 30 років бездіяльності": що сказав Толкачов

Толкачов заявив, що моральним кредо українців стали егоїзм, хитромудрість та бажання "урвати собі" та "наплювати на всіх". Він наголосив, що проблема полягає навіть не у владі, а в людях, які живуть в Україні, в їх головах панує "розруха".

І мовляв, війна стала "закономірним наслідком 30 років нашої безгосподарності, нехлюйства, егоїзму, крадійкуватості, моральної деградації та гнилі".

"Ми прос**ли країну, яка в 1991 році за рівнем ВВП лише в 5 – 7 разів поступалася Китаю. Все протринькали, все спустили, розікрали, зруйнували. Нічого і нікого не цінували. Чому так? Тому що "урвати собі", егоїзм, хитрод*пість, "н**рати на всіх" стало моральним кредо наших людей", – обурливо написав Толкачов.

Примітка. І так, Толкачов буквально слово в слово повторив те, що роками транслює російська пропаганда. Саме це кремлівські рупори продовжують робити й зараз. Їх меседжі, що через Порошенка Україна втратила Крим і частину Сходу, а через Зеленського втрати територій ще більші – відомі усім. Саме у цьому Росія намагається переконати своїх громадян, нас і світ. Мовляв, це не Росія у 2014 році почала окуповувати українські території, а в цьому "винні" українці, які підтримали Революцію Гідності, чи, як вони кажуть "держпереворот". Тож, пройде декілька років і події широкомасштабної війни теж ось так спотворюватимуть? Наприклад, скажуть, що це дійсно Україна загрожувала Росії тим, що хотіла вступити до НАТО і, що повномасштабне вторгнення було дійсно очевидною і логічною відповіддю Росії? І хоч, зараз складно уявити це, та якщо глянути на приклад Толкачова, ймовірно, це таки можливо.

"Культура хейту процвітає": ще трохи агонії і відзеркалення

Далі Толкачов у своїй публікації зазначає, що в Україні відсутня культура співробітництва та подяки, а культ хейту лише процвітає, оскільки "кожна нікчема" хоче самоствердитися за рахунок інших.

В Україні "токсичне соціальне середовище", оскільки будь-яку ідею близько 80% громадян розкритикують та заявлять, що знають, як буде краще. Водночас у США, за словами діяча, ті ж 80% населення радо підтримають ідею.

"Війна стала результатом нашої колективної моральної деградації. Кінцевою точкою нашої гнилі. Ми – чи не єдиний народ у світі, який сам собі вільно обирає владу, але наступного ж дня починає її хейтити, поливати брудом і знищувати… Ось ми й отримали…Нам потрібен був потужний копняк під зад і обухом по голові, щоб ми задумалися – як же ми живемо", – написав Толкачов.

Та додав, що "українська національна невдячність вже починає дратувати світ", і зміни українцям варто почати саме із себе. Проте він впевнений, що свідомі українці все-таки зможуть побудувати "омріяну Україну".

До слова, пост Толкачов не видалив:

"Тактика Росії та УПЦ МП": що не так із постом

Від початку війни російська пропаганда переконує, що саме Україна винна у тривалості війни. Мовляв, якби українці не чинили спротив, то так звана "СВО" уже б "досягла своїх цілей" і завершилася. Класичний приклад, коли кривдник звинувачує жертву, що та дозволяє собі боротись, коли її б'ють.

Ще кремлівські рупори люблять звинувачувати у війні Захід. Мовляв, постачання Україні ППО та озброєння лише "збільшує кількість жертв і затягує "конфлікт". Для чого це робить Росія – зрозуміло: щоб перекласти відповідальність за ракетні обстріли і сотні убитих мирних громадян – на когось і зняти з себе будь-яку причетність.

Складно уявити, що хтось дозволив собі звинуватити українців у тому, що російські військові випускають ракети по багатоповерхівках з мирними людьми, поки ті сплять; утому, що окупанти гвалтують українських жінок; знущаються і страчують військовополонених і викрадають дітей, які цю війну не обирали і точно нічим її не заслужили.

Толкачов у себе в пості говорить, що українці "пропаща нація", яка "заслуговує на агресію", підкріплюючи це своїм досвідом і баченням. Діяч відверто маніпулює, адже узагальнює усіх українців, ба більше, він підкріплює це безглуздими аргументами і прикладами: як робив ремонт і був змушений розпустити бригаду, бо ті були недобросовісними працівниками.



Фрагмент тексту Толкачова / Скриншот з фейсбуку

"У цій війні винен лише агресор": як реагує суспільство

На щастя, українці у своїй більшості уже на шляху до одужання від комплексу "жертви" і сприймати подібні маніпулятивні повідомлення нам складно. Громадські діячі розкритикували Толкачова за хайп на темі війни.

Водночас є ті, хто став на захист думки Толкачова. Мовляв, висвітлені проблеми і справді актуальні, проте не стосуються абсолютно всіх українців. А також зазначили, що Україна все ще формує свою державність та демократію. І з дня проголошення незалежності пройшло не так багато часу, у порівняні з іншими демократіями.



Коментарі під постом Толкачова / Скриншот з фейсбуку

Кінорежисерка Ірина Цілик відповіла Толкачову: якою би проблемною не була жертва агресії, "скільки би Україна не мала недоліків", у цій війні винен лише агресор.

Хтось напише "ми заслужили на цю війну", бо серед іншого "у нас намертво відсутня культура співпраці і вдячності", а тисячі українців охоче поширять цей пост, забуваючи про те, що категоричні узагальнення – це завжди зло і тупиковий шлях. У нас намертво відсутня культура співпраці і вдячності? Яка маячня, вибачте. Скільки красивих проявів взаємопідтримки ми бачили за всі ці роки. Але, звісно, багато залежить від фокусу уваги,

– наголосила Ірина Цілик.

Додавши, що у той час, як хтось "бачить довкола себе невдячних м*даків і дозволяє собі узагальнення щодо всього народу, хтось більше звертає увагу на протилежні вчинки".

Цілик наголосила: українці не могли "заслужити" цю війну. Адже в ній винні не українці, а лише росіяни.

Деякі очевидні речі слід повторювати: причиною геноциду є той, хто здійснює геноцид

Український журналіст Віктор Трегубов теж висловився щодо поширених Толкачовим наративів. Він зауважив, що деякі очевидні речі слід повторювати: "ніхто не заслуговує на геноцид, ніхто не заслуговує на те, щоб його рідних вбивали".

Ніхто не заслуговує на те, щоб на нього падали ракети. Ніхто, довбані ви в носа, вуха, пупок любителі красного слівця. Як би не сварився, як би не голосував, як би не шморгався в скатертину, як би не матюкався і якою б мовою. У світі багато народів, які є роздовбанішими за українців. Ніхто з них не заслужив геноциду,

– написав Трегубов наголосивши, що причиною агресії є агресор, а причиною геноциду є той, хто здійснює геноцид.

У мережі користувачі досить активно публікують власні думки щодо посту Толкачова. Українці зазначають, що дивуються, що є ті, хто погоджується з тезою "винен тільки ґвалтівник", а масштабніше починається оце "не того вибрали, не так сіли, занадто гучно очима кліпали".



Пост Дмитра Коваленка щодо наративів Толкачова / Скриншот з фейсбуку

Дискусії щодо того, винні українці у війні, чи ні – все ще тривають у мережі. Одні репостять собі пост Толкачова, інші – критикують його. Схоже, російські наративи продовжують просочуватися у наші голови, якщо подібні питання все ще виникають. І так, усе має свій наслідок. Але війну проти українців веде Росія. І це триває не рік, і не 9, а століттями. Слово – теж зброя, ми відповідальні за те, що поширюємо публічно. Виправдовування дій країни-агресора, як мінімум, недоречні. Лише терорист несе відповідальність за свої дії. Не жертва! Якими б не були передумови чи її поведінка.