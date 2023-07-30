Для этого россияне все больше преувеличивают потери среди украинских военных, а российские наоборот скрывают. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Смотрите также Украинское наступление впервые достигает критического оборонительного рубежа России, – CNN

Так, известные российские милблогеры все чаще ложно представляют украинские контрнаступательные операции как серию неудачных штурмов ВСУ по всей линии столкновения.

Распространяют ложные кадры уничтожения техники

Эксперты ISW привели пример: российские блоггеры широко распространили кадры от 29 июля, утверждая, что на них дин российский танк якобы разгромил целую украинскую роту с бронетехникой недавно, но на самом деле видео снято 7 июня, и на нем артиллерийские подразделения войск России наносят удары по колоннам. .

Российские источники и раньше распространяли старые кадры, чтобы подтвердить заявления о том, что украинские силы несут значительные потери в бронетехнике, но подобные случаи участились и это указывает на то, что российские источники намеренно распространяют старые кадры, чтобы поддержать нарративы Крем.

Аналитики Института напомнили и о том, что президент России Владимир Путин недавно заявил, что украинские войска потеряли 39 бронетехник за несколько дней боев в западной части Запорожской области. Однако это значительное преувеличение потерь украинцев во время украинского контрнаступления.

Специалисты ISW считают, что Кремль, вероятно, меняет свою политику по освещению войны, чтобы умалять возможности успешного контрнаступления ВСУ и позиционировать себя как эффективного руководителя военных действий.

Несмотря на все, ВСУ наступаю и успех придется признать

В то же время российские военнослужащие продолжают заявлять о локальных продвижениях ВСУ, и некоторые проблемы с российскими оборонными операциями, но более широкое оперативное представление украинского контрнаступления в информационном пространстве России согласуется с вероятным изменением освещения контрнаступления по сценарию Кремля.

В то же время аналитики отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед по некоторым направлениям 29 июля.

Также украинские защитники нанесли удары по российским военным и логистическим объектам в оккупированном Крыму 28 и 29 июля.