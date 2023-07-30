Для цього росіяни все більше перебільшують втрати серед українських військових, а російські навпаки приховують. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.
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Так, відомі російські мілблогери все частіше неправдиво представляють українські контрнаступальні операції як серію невдалих штурмів ЗСУ по всій лінії зіткнення.
Поширюють неправдиві кадри знищення техніки
Експерти ISW навели приклад: російські блогери широко поширили кадри від 29 липня, стверджуючи, що на них дин російський танк нібито розгромив цілу українську роту з бронетехнікою нещодавно, але насправді відео знято 7 червня, і на ньому артилерійські підрозділи військ Росії завдають ударів по колоні ЗСУ.
Російські джерела й раніше поширювали старі кадри, щоб підтвердити заяви про те, що українські сили зазнають значних втрат у бронетехніці, але наразі подібні випадки почастішали і це вказує на те, що російські джерела навмисно поширюють старі кадри, щоб підтримати наративи Кремля.
Аналітики Інституту нагадали й про те, що президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що українські війська втратили 39 бронетехніки за кілька днів боїв у західній частині Запорізької області. Однак це є значне перебільшення втрат українців під час українського контрнаступу.
Попри все, ЗСУ наступаю і успіх доведеться визнати
Натомість російські військкори продовжують заявляти про локальні поступи ЗСУ, і деякі проблеми з російськими оборонними операціями, але ширше оперативне подання українського контрнаступу в інформаційному просторі Росії узгоджується з ймовірною зміною висвітлення контрнаступу за сценарієм Кремля.
Водночас аналітики відзначають, що українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед на деяких напрямках 29 липня.
Також українські оборонці завдали ударів по російських військових і логістичних об'єктах в окупованому Криму 28 і 29 липня.