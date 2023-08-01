Пленный Еремин Вячеслав Вячеславович 1976 года рождения со станицы Динской в Краснодарском крае заявил, что не знает, за что россияне воюют в Украине. Также ему непонятна позиция боевиков из непризнанных псевдореспублик, созданных Россией на временно оккупированной части Донбасса. Об этом пишет 24 Канал.
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Захватчики и коллаборанты очень злоупотребляют наркотиками
Еремин заявил, что россияне и гауляйтеры активно употребляют марихуану. Среди боевиков есть немало наркоманов. У них с этого начинается утро. Этот факт разрушил для россиянина миф кремлевских пропагандистов, пытавшихся героизировать коллаборантов и гауляйтеров.
Наркотиками злоупотребляет и командир его роты, а также его окружение. По словам пленного, эти люди не воевали, а просто получали зарплату и курили запрещенные вещества.
Пленный признался, что таких больших доз не видел в жизни. Однако его командиру этого мало, на что он жаловался. Россиянин задал риторический вопрос, как с такими мозгами можно командовать и участвовать в боевых действиях.
оккупанты никого не считают людьми
Еремин вспомнил, как захватчики принудительно собирали с боевиков квазиобразование Донбасса наличные якобы на покупку антидроновых ружей и завышали цены, а россиян не трогали. После этого он собственными глазами увидел, что это оружие при наведении на украинский беспилотник не заработало.
Кроме этого, россияне требовали немалые деньги с боевиков за однодневные отпуска. Однако захватчики их неохотно предоставляли, потому что боялись, что те сбегут. Также проблемы с отпусками были у мобилизованных из России. Им отказывали несколько раз. Поэтому у них очень упал моральный дух и начались проблемы с психикой.
Еще пленный рассказал о том, как россияне отказывались забирать своих "двухсотых", лежавших по 2 - 3 месяца. Они считались пропавшими без вести, даже если трупы были рядом с их позициями. По его словам, многие российские семьи не могут получить тела родственников и нормально их похоронить.
Пленный почувствовал разницу между ВСУ и армией России
Россиянин признал, что оккупанты и ВСУ по-разному воюют и ведут себя. Он не увидел среди украинских воинов никого с перегаром. Его удивило, что среди наших защитников много молодых людей.
Вы – герои, а мы к вам приперлись… Нацизма я здесь не увидел совсем. Нацизм процветает в Москве,
– сказал он.
Еремин также удивился человечному отношению к себе со стороны воинов ВСУ. Он опроверг фейк кремлевской пропаганды о якобы ужасных условиях для россиян в украинском плену.
Он назвал развязанную его страной войну мясорубкой, а также призвал россиян скрываться от мобилизации и любым способом избегать участия в агрессии государства-террориста против Украины.
Откровение другого пленного россиянина
- Житель Уссурийска Александр Иванченко принимал участие в полномасштабном вторжении России 24 февраля. Он входил на территорию Киевской области из Беларуси.
- Пленный оккупант заявил, что его постоянно обманывали командиры. Как выяснилось, они придумывали успехи страны-агрессорки на фронте.