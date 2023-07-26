Захватчик пожаловался, что командиры постоянно обманывали. Слова российского пленного передает 24 Канал.

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"Когда приезжали, видели, что все не так"

Иванченко воюет с 2016 года. Россиянин рассказал, что в первый день полномасштабной войны вторгся в Украину вместе с другими захватчиками с территории Беларуси. Пленный отметил, что командиры постоянно врут "обычным" военным.

Зачитывались листовки, наши "положительные" моменты, где-то закрепившиеся, где-то "взяли". Потом, когда нашли выход в Интернет, этого нет. К примеру, та же артиллерия очень редко попадала в наши цели, которые командиры давали. Нам говорили, что все "ништяк", все работает, но в конце когда приезжали, это не так,

– подчеркнул оккупант.

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Кстати говоря, плененный россиянин заявил, что не смог бы сказать в глаза сыну, что выполнял приказ, когда вторгся в Украину. Иванченко подчеркнул, что якобы "стадом шел за другими".