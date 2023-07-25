В плен к украинцам попал Александр Иванченко из Уссурийска. Этот россиянин воевал с 24 февраля 2022 года, то есть с первых дней полномасштабной войны. Он из тех окупантов, которые первыми заходили в Киевскую область ночью, стремясь взять Киев за три дня. В целом он воюет против Украины с 2016 года, передает 24 Канал.

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Иванченко рассказал, что их бригада заходила со стороны Чернобыля в маленькое село. На вопрос, кто был в Рыжем лесу, ответил, что они. Впрочем, через несколько минут объяснил, что это был не Чернобыль.

Там заповедник был радиационным – вот там мы и были. В Чернобыле, Рыжем лесу – не были, я просто перепутал,

– сообщил оккупант.

О чем может быть речь

Возможно, речь идет о Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, созданном в 1988 году в белорусской части зоны отчуждения. Он охватывает три наиболее пострадавших от аварии района Гомельской области.

Впрочем, к югу от белорусского заповедника – Рыжий лес и Чернобыль.

Поэтому не столь важно, где именно были россияне, ведь они нарушили государственные границы и Украины, и Беларуси, подвергнув радиационной опасности не только себя, но и весь мир.

Что еще рассказал пленный Иванченко

Он не критиковал командование, подвергшее бригаду радиационной опасности. Говорит: их предупредили, что облучение есть, но оно якобы в норме.

Сказали – она (радиационная доза – 24 канал) превышает, но не… допустимая доза, все нормально типа. Только не надо ничего копать, землю трогать,

– пробормотал пленный россиянин.

Город, откуда родом Иванченко, – на Дальнем Востоке, на берегу Японского моря. Машиной от Уссурийска до Киева можно добраться за 124 часа. Это свыше 9 тысяч километров через всю Россию! Что они здесь забыли, на нашей земле…

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Российские пленные сообщают много ужасных подробностей о своих преступлениях

Не только Иванченко долго добирался в Украину. Во время контрнаступления наши бойцы все больше захватывают россиян в плен – и можно видеть, что против нас воюют почти из всех регионов России.

Недавно мы рассказывали, чем пленные бойцы "Шторм-Z" отличаются от других.