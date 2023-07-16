Об этом 24 Каналу рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, отступить отряды "Шторм-Z" не могут.
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"Назад вернуться не могут, потому что их сразу свяжут. Мы уже не фиксируем мясных штурмов. Те штурмы, которые идут, это при поддержке бронегрупп и танков. В первую очередь мы говорим о квалифицированных штурмовиках", – отметил спикер.
Кроме того, все это попадает в категорию действий российской регулярной армии. Происходит определенная унификация, Шторм-Z – это устаревшее клише, которое россияне пытаются использовать, чтобы повлиять на морально-психологическое состояние ВСУ.
У окупантов проблемы с мотивацией
Мясные штурмы со стороны Шторм-Z прекратились. Валерий Шершень отметил, что разведка фиксирует случаи, когда личный состав российской армии массово отказывается от исполнения приказов своих командиров. Поэтому ситуация меняется, у захватчиков есть большие проблемы с мотивацией.
Надеемся, что дальше так и будет. Этому много причин. В частности, когда личный состав россиян видит, как бережно относятся к судьбе солдат офицеры и генералы с украинской стороны. И они прекрасно понимают, что жизнь солдата российской армии ничего не стоит, поэтому начинают таким образом сопротивляться,
– объяснил он.
Шершень об отрядах "Шторм-Z": смотрите видео
Отряды "Шторм-Z" понесли потери возле Марьинки
- Валерий Шершень отметил, что на Таврическом направлении россияне пытаются наступать в районе Авдеевки и Марьинки, активно обороняются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, чтобы воспрепятствовать продвижению защитников Украины.
- Там продолжаются тяжелые бои. Силы обороны закрепляются на новых рубежах, производят зачистку, разминирование и доразведку. За последние сутки оккупационные войска 16 раз атаковали украинские позиции, 14 из которых – в полосах обороны Марьинки.
- Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления подчеркнул, что на направлении Александровка – Марьинка отряды "Шторм-Z" "получили на орехи". Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов.
- За последние сутки украинские защитники на Таврическом направлении ликвидировали 55 россиян и ранили еще 156.