Об этом 24 Каналу рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, отступить отряды "Шторм-Z" не могут.

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"Назад вернуться не могут, потому что их сразу свяжут. Мы уже не фиксируем мясных штурмов. Те штурмы, которые идут, это при поддержке бронегрупп и танков. В первую очередь мы говорим о квалифицированных штурмовиках", – отметил спикер.

Кроме того, все это попадает в категорию действий российской регулярной армии. Происходит определенная унификация, Шторм-Z – это устаревшее клише, которое россияне пытаются использовать, чтобы повлиять на морально-психологическое состояние ВСУ.

У окупантов проблемы с мотивацией

Мясные штурмы со стороны Шторм-Z прекратились. Валерий Шершень отметил, что разведка фиксирует случаи, когда личный состав российской армии массово отказывается от исполнения приказов своих командиров. Поэтому ситуация меняется, у захватчиков есть большие проблемы с мотивацией.

Надеемся, что дальше так и будет. Этому много причин. В частности, когда личный состав россиян видит, как бережно относятся к судьбе солдат офицеры и генералы с украинской стороны. И они прекрасно понимают, что жизнь солдата российской армии ничего не стоит, поэтому начинают таким образом сопротивляться,

– объяснил он.

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