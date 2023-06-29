На этом они не остановились и сказали, что вроде бы добровольно сдаются полицейским России. По словам одного из представителей этого формирования, они вроде бы не хотят идти в "мясорубку".

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Россияне жалуются о проблемах на фронте

Один из оккупантов, говоривший от всех солдат на видео, рассказал, что якобы их "сначала было 150 человек", а уже на кадрах - "остатки пацанов" после боев на фронте. Россиянин также посетовал, что на передовую им не поставляли боекомплект, продукты и воду.

Не вывозили трехсотых, до сих пор там гниют двухсотые. Отдают ужасные приказы, которые не следовало бы исполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют,

– говорит оккупант.

Оккупанты не хотят воевать на фронте: смотрите видео

Кроме этого, он посетовал, что за 3 месяца захватчики из "Шторма Z" ни разу не получили никаких выплат. Напоследок он сказал, что их снова отправляют в "мясорубку". Однако они отказываются идти выполнять боевые задания и сдаются.

Обратите внимание! "Шторм-Z" – это ряд подразделений в оккупационных войсках. Туда захватчики набирают преступников из своих тюрем. Таких боевиков бросают на штурмы и не дают отступать. За ними следят заградительные отряды.

Оккупанты из "Шторма Z" уже не впервые дезертируют с фронта