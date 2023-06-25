Наемники из подразделения "Шторм Z", состоящего из бывших заключенных, записали обращение к Евгению Пригожину. Они раскритиковали главаря боевиков за то, что тот отменил свой "марш справедливости" в России, передает 24 Канал.

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Что сказали Пригожину бывшие заключенные

Зэки обратились к главарю наемников на криминальном жаргоне. Они раскритиковали Пригожина за то, что тот "слился" и "фуфло пацанам прогнал", а также "куда-то срулил". Блатные наемники назвали его "нелюдем" и "шерстюганом".

Бывшие заключенные посетовали, что после того, как Пригожин упразднил мятеж, их начали гнобить и "гасить" командиры. Также им пообещали устроить "хорошую жизнь". Они обвинили "повара" Владимира Путина в том, что тот подставил всех своих людей и призвали его продемонстрировать "свое мужицкое".

Поверь, добрые люди этого просто так не оставят,

– пригрозили зеки Пригожину.

К слову, "Шторм-Z" – это ряд подразделений в оккупационных войсках. Туда захватчики набирают преступников из своих тюрем. Таких боевиков бросают на штурмы и не дают отступать. За ними следят заградительные отряды.

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