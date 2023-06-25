Наемники из подразделения "Шторм Z", состоящего из бывших заключенных, записали обращение к Евгению Пригожину. Они раскритиковали главаря боевиков за то, что тот отменил свой "марш справедливости" в России, передает 24 Канал.
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Что сказали Пригожину бывшие заключенные
Зэки обратились к главарю наемников на криминальном жаргоне. Они раскритиковали Пригожина за то, что тот "слился" и "фуфло пацанам прогнал", а также "куда-то срулил". Блатные наемники назвали его "нелюдем" и "шерстюганом".
Бывшие заключенные посетовали, что после того, как Пригожин упразднил мятеж, их начали гнобить и "гасить" командиры. Также им пообещали устроить "хорошую жизнь". Они обвинили "повара" Владимира Путина в том, что тот подставил всех своих людей и призвали его продемонстрировать "свое мужицкое".
Поверь, добрые люди этого просто так не оставят,
– пригрозили зеки Пригожину.
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- Уже стали появляться сообщение о наказаниях. Так, военных, отказавшихся сразиться с вагнеровцами в Ростове, могли задержать и обвинить в госизмене.
- К наемникам из ЧВК "Вагнера" у путинских властей пока нет претензий. Кремль все простил Пригожину и выслал его в Беларусь, а также предоставил амнистию его боевикам.
- Полковник ВСУ Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом предположил, что Кремль накажет мятежников, но не сразу. По его мнению, в России назначат "стрелочников". Поддержавших Пригожина специально могут отправить на штурмы позиций ВСУ, чтобы наша артиллерия их всех ликвидировала.