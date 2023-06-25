Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что если бы в российской армии был реально воплощен принцип единоначалия и существовала вертикаль управления, то всех этих "мятежников" уже бы наказали. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Найдут "стрелочников"
Однако военный эксперт предположил, что вероятнее всего ничего подобного не будет. Найдут каких-нибудь "стрелочников" и их накажут.
На самом деле у российских властей нет другого выхода. Если сейчас отминусовать ЧВК "Вагнера" и бойцов так называемой "ЛДНР", в российской армии появится на поле боя достаточно мощная брешь, которую практически не кем и нечем заполнить.
"Именно поэтому всех "мятежников" попытаются вывести на поле боя под уничтожение украинской артиллерии и войск. Это еще один механизм, как расстрелять мятежников. И это схоже со "штрафными ротами", которые были в свое время. Им давали приказ идти вперед, давали в руки какое-то "железо", а сзади стояли пулеметчики из заградотрядов", – объяснил полковник ВСУ в запасе.
Роман Свитан предположил, какое наказание ждет "мятежников", поддержавших Пригожина: смотрите видео
Тем более "заградотряды" начали свое движение с Кавказа. Отряд "Ахмат" хотел быстро попасть в Ростов, когда там усдтроили мятеж вагнеровцы, но "как всегда" попал в пробки.
Пока "шманали" бабушек с семечками по дороге, не успели доехать до Пригожина в Ростов,
– рассказал военный эксперт.
Однако сейчас они "оторвутся" в прифронтовой зоне, куда их перебросят. И кадыровцы, по мнению Романа Свитана, просто выдавят всех "мятежников" "на ноль" под уничтожение уже украинских пулеметов.
Какие последствия будет иметь "переворот", устроенный Пригожиным
- На Западе считают, что мятеж руководителя ЧВК "Вагнера" будет иметь серьезные последствия. А также эти события мощно ударили по стабильности режима Путина.
- Издание CNN предположило, что, скорее всего, действия Пригожина будут иметь последствия в России. А Путину придется сделать выводы и совершить ответные действия, чтобы "мощнейшее восстание" за время его президентства не повторилось.
- Эксперты издания отметили, что Путин не простит предателей. И по всей вероятности, что Пригожина могут убить в Беларуси.
- В то же время, по информации российских пропагандистов, в России могут наказать за государственную измену военных, которые не сопротивлялись вагнеровцам во время мятежа Пригожина. Это, в частности, касается тех российских военных, которые позволили ЧВК "Вагнера" захватить штаб Южного военного округа в Ростове.