Российских военных, сложивших оружие во время мятежа Евгения Пригожина 24 июня, вероятно, накажут. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.
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Какое наказание ждет солдат
В России будут судить за государственную измену военных, которые не стали воевать против боевиков Пригожина во время его неудачной попытки переворота. Речь идет о солдатах, допустивших захват штаба Южного военного округа в Ростове наемниками ЧВК "Вагнера".
Одной из первых о наказании заговорила российская пропагандистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, эти военные уже задержаны.
Ребятам в штабе ПВО сказали сложить оружие какие-то полковники, теперь часть этих ребят задержали и обвиняют в измене, хотя они выполняли приказ,
– написала она.
По ее словам, солдаты будто бы были готовы обороняться. Кашеварова призвала военное руководство отпустить их.
Путина предали не только ростовские солдаты
- Во время неудачного мятежа в России некоторые оккупанты оставили свои позиции на фронте в Украине. Так, из-под Марьинки сбежали кадыровские подразделения "Ахмат-Восток".
- Недавно российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский в разговоре с 24 Каналом назвал фамилии тех, кто принял сторону Пригожина. По его словам, главаря наемников поддержали генералы Мизинцев, Евкуров и Алексеев.
- Также в СМИ появилась информация о том, что "повара Путина" вероятно поддержал Сергей Суровикин. Однако это не помешало генералу записать обращение к наемникам с призывом сдаться.