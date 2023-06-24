Пригожин объявил, что 25 тысяч вагнеровцев идут "разбираться" после якобы удара по их позициям, который организовал Сергей Шойгу. Вскоре в ЧВК "Вагнера" сообщили, что в России началась гражданская война.

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Сообщается, что Пригожин знал об ударе. Доложил "повару Путина" об этом Сергей Суровикин.

Задумка по ликвидации ЧВК со стороны Минобороны России действительно существовала. Пригожин был предупрежден, поэтому попытка и провалилась. Удары пришлись на пункты размещения – приманки. Никаких существенных потерь ЧВК не понесла,

– говорится в сообщении.

Кроме того, заявили, что Пригожин перебрасывает в Россию вагнеровцев из Сирии. Четыре группы террористов уже прибыли в Северную Осетию. Там они ждут дальнейших указаний.

Заметьте! Накануне Суровикин записал видео к вагнеровцам. Он призвал их не участвовать в мятеже Пригожина. Суровикин ныл, что "нужно остановить колонны, вернуть в пункты постоянной дислокации". Кроме того, якобы нужно "подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента России".