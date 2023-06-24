Российские СМИ публикуют в сети аудиозаписи, сделанные в СИЗО "Водник". На записях слышен крик и шум. В то же время каких-либо официальных подтверждений бунтов пока нет.

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СМИ сообщают, что все началось в СИЗО "Водник". Впоследствии к движу вроде бы решили присоединиться и в "Бутырке".

Заметьте! Российские СМИ также сообщают, что вагнеровцы массово выпускают зэков из тюрем Ростова, чтобы те пополнили их ряды.

Российские власти утверждают, что информация о бунтах в СИЗО – фейк. В то же время нет такого дня, когда российские власти не врали бы.

Между тем в Москве и вообще во всех городах России становится все тревожнее.

Заметьте! В ЧВК "Вагнера" заявили, что гражданская война на территории страны-террористки официально началась. Российские пропагандисты ноют и жалуются. Тем временем Владимир Путин признал, что потерял контроль над Ростовом.