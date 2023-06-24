Російські ЗМІ публікують у мережі аудіозаписи, зроблені начебто у СІЗО "Водник". На записах чути крик та гамір. Водночас хоч якихось офіційних підтверджень бунтів наразі немає.
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ЗМІ повідомляють, що все розпочалося у СІЗО "Водник". Згодом до двіжу начебто вирішили долучитися й у "Бутирці".
Російська влада стверджує, що інформація про бунти у СІЗО – фейк. Водночас нема такого дня, коли російська влада не брехала б.
Тим часом у Москві та й загалом у всіх містах Росії стає все тривожніше.