Пригожин оголосив, що 25 тисяч вагнерівців йдуть "розбиратися" після начебто удару по їхніх позиціях, який організував Сергій Шойгу. Невдовзі ПВК "Вагнера" повідомила, що у Росії почалася громадянська війна.

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Повідомляють, що Пригожин знав про удар. Повідомив "кухаря Путіна" про це Сергій Суровікін.

Задумка з ліквідації ПВК з боку міноборони Росії дійсно існувала. Пригожин був попереджений, тому спроба і провалилася. Удари припали на пункти розміщення – приманки. Жодних суттєвих втрат ПВК не зазнала,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, заявили, що Пригожин перекидає в Росію вагнерівців з Сирії. Чотири групи терористів вже прибули до Північної Осетії. Там вони чекають подальших вказівок.