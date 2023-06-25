Рамзан Кадыров снова отреагировал на попытку Евгения Пригожина устроить мятеж в России. Так называемый "глава Чечни" в очередной раз это сделал в своих соцсетях, передает 24 Канал.

Читайте также ТокТок войска наконец-то прибыли: кадыровцы сняли бравадное видео под Москвой

Что сказал Кадыров о Пригожине

Приспешник Владимира Путина попытался объяснить мотивацию предводителя наемников. Он заявил, что якобы отговаривал Пригожина от бизнес-амбиций и их смешения с государственными делами.

По его словам, в Пригожине все это время "возрастала злость" из-за ряда неудачных сделок в предпринимательстве. Особенно руководителя ЧВК "Вагнера" оскорбил отказ властей Санкт-Петербурга предоставить желаемый земельный участок его дочери. Речь может о Полине Пригожиной.

Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и вовлечь в конфликт большое количество людей.

– написал он.

Кадыров также посетовал, что не всем можно верить. Для него вроде бы стало откровением, что "настоящие патриоты до мозга костей" ради личных амбиций и выгоды могут наплевать на Россию. Также "глава Чечни" призвал наемников Пригожина трезво принимать решения и пригрозил им жестким подавлением и уничтожением в случае второй попытки переворота.

Какие последствия будет иметь неудачный мятеж Пригожина