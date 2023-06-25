За почти 120 километров до столицы болот, в Коломне Московской области, кадыровцы стали защищать мост. А чтобы это выглядело не как скучное топтание на месте – сняли бравадное видео. Его, в частности, выложил в своем телеграм-канале Сергей Стерненко, пишет 24 канал.

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Пафосная музыка и гражданские на фоне

Под пафосную музыку они ходили по мосту, махали с серьезными минами вдаль и показывали шевроны. Якобы так ищут страшных вагнеровцев, которые уже успели и так повернуть назад.

Интересно, что во время напряженных событий мимо проходили гражданские, которые не обращали никакого внимания на наемников в форме. Их присутствие в кадре только добавляло ноток абсурдности всему видео.

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Сами же кадыровцы заявили, что прибыли по приказу Путина и Кадырова охранять мост. А также громко пригрозили пригожинским боевикам расплатой.

Кто бы они ни были, кем бы они ни были, мы зароем этих изменников, предателей родины, и выполним любую поставленную нам задачу,

– сказал кадыровец.

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Кадыровцев затормозила пробка

Отметим, что накануне по приказу Кадырова его бойцы отправились и в Ростов. Однако и туда они не то чтобы сильно торопились.

Тогда российские паблики заявили, что "Ахмат" расположен в 7 километрах от Ростова. Однако кадыровцы не были бы собой, если бы не снимали все, что видят. Так что благодаря слитому в сеть видео стало понятно, что стоят они в 87 километрах от пункта назначения.

И казалось бы, спешат изо всех сил для помощи в борьбе. Однако из опубликованного видео стало понятно, что ахматовцы попали в пробку. Более того, некоторые российские источники сообщали, что стояли они в ней якобы около четырех часов.

Кадыровцы попали в пробку: видео

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