За майже 120 кілометрів до столиці боліт, у Коломні Московської області, кадирівці стали обороняти міст. А щоб це виглядало не як нудне тупцювання на місці – зняли бравадне відео. Його, зокрема, виклав у своєму телеграм-каналі Сергій Стерненко, пише 24 Канал.
До теми Це ніж у спину, ми виїжджаємо до "зони напруженості", – Кадиров відреагував на заколот Пригожина
Пафосна музика та цивільні на тлі
Під пафосну музику вони ходили по мосту, махали з серйозними мінами кудись вдалечінь та показували шеврони. Нібито так шукають страшних вагнерівців, які вже встигли й так повернути назад.
Цікаво, що у час напружених подій повз проходили цивільні, які не звертали жодної уваги на найманців у формі. Їхня присутність у кадрі лише додавала ноток абсурдності усьому відео.
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Самі ж кадирівці заявили, що прибули за наказом Путіна та Кадирова охороняти міст. А також гучно пригрозили пригожинським бойовикам розплатою.
Хто би вони не були, ким би вони не були, ми зариємо цих зрадників, зрадників батьківщини, і виконаємо будь-яке поставлене нам завдання,
– сказав кадирівець.
Пафосне відео загону "Ахмат": відео
Кадирівців затормозив затор
Зазначимо, що напередодні за наказом Кадирова його бійці також відправилися й у Ростов. Однак й туди вони не те щоб сильно поспішали.
Тоді російські пабліки заявили, що "Ахмат" розташований за 7 кілометрів від Ростова. Однак кадирівці не були б собою, якби не фільмували усе, що бачать. Тож завдяки злитому у мережу відео стало зрозуміло, що стоять вони за 87 кілометрів від пункту призначення.
І здавалося б, поспішають з усіх сил для допомоги у боротьбі. Однак з опублікованого відео стало зрозуміло, що ахматівці потрапили у затор. Ба більше, деякі російські джерела повідомляли, що стояли вони у ньому нібито близько чотирьох годин.
Кадирівці потрапили у затор: відео
"Переворот" Пригожина: коротко
- Лідер ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин влаштував заколот через свій давній конфлікт з міноборони боліт. Причиною послугувало те, що російська армія нібито завдала ракетного удару по вагнерівцях, що призвело до численних жертв.
- Відтак 24 червня його бійці почали заходити у міста Росії. Ба більше, вони прямували і до Москви.
- Однак після переговорів з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком, Пригожин припинив свої дії та заявив, що вагнерівці повертаються у польові табори.
- Пізніше стало відомо про деталі домовленостей. Пригожин нібито відправиться у заслання в Білорусь, а кримінальне провадження проти нього буде припинено.