За майже 120 кілометрів до столиці боліт, у Коломні Московської області, кадирівці стали обороняти міст. А щоб це виглядало не як нудне тупцювання на місці – зняли бравадне відео. Його, зокрема, виклав у своєму телеграм-каналі Сергій Стерненко, пише 24 Канал.

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Пафосна музика та цивільні на тлі

Під пафосну музику вони ходили по мосту, махали з серйозними мінами кудись вдалечінь та показували шеврони. Нібито так шукають страшних вагнерівців, які вже встигли й так повернути назад.

Цікаво, що у час напружених подій повз проходили цивільні, які не звертали жодної уваги на найманців у формі. Їхня присутність у кадрі лише додавала ноток абсурдності усьому відео.

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Самі ж кадирівці заявили, що прибули за наказом Путіна та Кадирова охороняти міст. А також гучно пригрозили пригожинським бойовикам розплатою.

Хто би вони не були, ким би вони не були, ми зариємо цих зрадників, зрадників батьківщини, і виконаємо будь-яке поставлене нам завдання,

– сказав кадирівець.

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Кадирівців затормозив затор

Зазначимо, що напередодні за наказом Кадирова його бійці також відправилися й у Ростов. Однак й туди вони не те щоб сильно поспішали.

Тоді російські пабліки заявили, що "Ахмат" розташований за 7 кілометрів від Ростова. Однак кадирівці не були б собою, якби не фільмували усе, що бачать. Тож завдяки злитому у мережу відео стало зрозуміло, що стоять вони за 87 кілометрів від пункту призначення.

І здавалося б, поспішають з усіх сил для допомоги у боротьбі. Однак з опублікованого відео стало зрозуміло, що ахматівці потрапили у затор. Ба більше, деякі російські джерела повідомляли, що стояли вони у ньому нібито близько чотирьох годин.

Кадирівці потрапили у затор: відео

"Переворот" Пригожина: коротко