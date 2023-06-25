Рамзан Кадиров знову відреагував на спробу Євгенія Пригожина влаштувати заколот у Росії. Так званий "глава Чечні" вкотре це зробив у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

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Що сказав Кадиров про Пригожина

Посіпака Владіміра Путіна спробував пояснити мотивацію ватажка найманців. Він заявив, що буцімто відмовляв Пригожина від бізнес-амбіцій та їхнього змішування з державними справами.

За його словами, у Пригожині весь цей час "зростала злість" через низку невдалих угод у підприємництві. Особливо очільника ПВК "Вагнера" образила відмова влади Санкт-Петербурга надати бажану земельну ділянку його доньці. Мовитися може про Поліну Пригожину.

Пихатість однієї людини могла призвести до таких небезпечних наслідків та втягнути в конфлікт велику кількість людей,

– написав він.

Кадиров також пожалівся, що не всім можна вірити. Для нього начебто стало одкровенням, що "справжні патріоти до мозку кісток" заради особистих амбіцій та вигоди можуть наплювати на Росію. Також "глава Чечні" закликав найманців Пригожина тверезо приймати рішення та пригрозив їм жорстким придушенням й знищенням у випадку другої спроби перевороту.

Які наслідки матиме невдалий заколот Пригожина