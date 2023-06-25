Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, ворог на Півдні певним чином навіть зменшив кількість обстрілів, пише 24 Канал.

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Ворог деморалізований

Ми намагалися забезпечити їм максимальне інформування того, що відбувається для того, щоб їхній морально-психологічний дух зазнавав правильного напрямку – напрямку курсу російського корабля,

– заявила Гуменюк.

І за її словами, ворог був так занепокоєний тим, що відбувається у власній країні, що офіцери хотіли повертатися і наводити лад, щоби зеківська армія Пригожина не брала владу в Росії.

"Все це призвело до того, що певним чином зменшилась кількість обстрілів, хоча окупанти продовжують виконувати свою роботу. Але нерозуміння ситуації і своїх перспектив дуже суттєво вливає на подальше виконання їх бойових завдань", – підкреслила речниця.

Крім того, Гуменюк додала, що у Криму теж справжня паніка: черги посилились, напруження на транспортно-логістичні артерії надзвичайно велике і через це окупаційна влада Криму занепокоєна.

Пригожин давно планував заколот

За даними американської розвідки, Пригожин давно планував кинути виклик військовому керівництву Росії. Зокрема, заяви про "снарядний голод" зі звинуваченнями у бік Шойгу та Герасимова американські розвідники вважають навмисним обманом, адже Пригожин накопичував зброю та боєприпаси.

На початку тижня розвідка попередила лідерів Конгресу про маневри вагнерівців та переміщення техніки, але сам заколот застав керівництво США зненацька. Кінцеву мету Пригожина розвідка не встановила, оскільки події розгорталися надто швидко.