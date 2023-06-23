У ніч проти 23 червня Росія вчергове запустила крилаті ракети Х-101/Х-555 та безпілотники типу "Шахед" по нашій державі. Вранці це прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Від української ППО не сховаєшся

Як зазначила спікерка, окупанти продовжують перебирати усі можливі інструменти для того, аби завдати якомога сильнішого удару по Україні.

Вони вишукують те, що додасть їм натхнення, додасть результативності, але поки що їх пошуки абсолютно порожні. Вони намагалися атакувати з різних напрямків, використовуючи авіацію та обходячи наші системи протиповітряної оборони, зокрема, на півдні,

– сказала Гуменюк.

Окрім того, вона заявила, що загарбники знову використовували тимчасово окуповану територію Херсонщини, аби провести ракети максимально довгим шляхом непоміченими та недосяжними. Однак повітряні цілі все одно наздогнала українська ППО.

"Наша протиповітряна оборона не працювала цієї ночі в сенсі вибуховому, але працювала пильнуючи. І після того, як був відбій по всіх територіях, знов Одещина отримала сигнал повітряної тривоги через активність невідомих БпЛА. Цілком ймовірно, що ворог з моря намагається розвідати ситуацію і зробити висновки для майбутніх цілей",

– констатувала речниця.

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