В ночь на 23 июня Россия в очередной раз запустила крылатые ракеты Х-101/Х-555 и беспилотники типа "Шахед" по нашему государству. Утром это прокомментировала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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От украинской ПВО не скроешься

Как отметила спикер, оккупанты продолжают перебирать все возможные инструменты для того, чтобы нанести как можно более сильный удар по Украине.

Они выискивают то, что придаст им вдохновение, добавит результативности, но пока их поиски абсолютно безрезультатны. Они пытались атаковать по разным направлениям, используя авиацию и обходя наши системы противовоздушной обороны, в частности, на юге,

– сказала Гуменюк.

Кроме того, она заявила, что захватчики снова использовали временно оккупированную территорию Херсона, чтобы провести ракеты максимально длинным путем незамеченными и недостижимыми. Однако воздушные цели все равно догнала украинская ПВО.

"Наша противовоздушная оборона не работала этой ночью во взрывном смысле, но работала бдительно. И после того, как был отбой по всем территориям, снова в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги из-за активности неизвестных БПЛА. По всей вероятности, враг с моря пытается разведать ситуацию и сделать выводы для будущих целей", – констатировала спикер.

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Ночная атака на Украину