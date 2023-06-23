Хмельницкая областная военная администрация в телеграме сообщила эту информацию в 03:17. Впоследствии кое-что добавили и в Воздушных силах.

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Взрывы в Хмельницкой области: что известно

В Хмельницкой ОВА сообщили о следующем: "Были слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!"

В то же время, Суспільне и местные телеграм-каналы написали, что в Хмельницком слышали звуки взрывов.

Около 4 утра в телеграме Воздушных сил Вооруженных Сил Украины добавили: "Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработала ПВО ".

О результатах боевой работы сообщить пообещали позже.

Воздушная тревога в Украине была ночью 23 июня

Заметим, на территории всей Украины ночью 23 июня объявляли воздушную тревогу. Россияне запускали ракеты с Каспийского региона, по всей видимости, Х-101/Х-555, что отметили и в Воздушных силах.

Также произошел взлет двух Ту-22м3, но о пусках с них (а они являются носителями опасных ракет Х-22) информации не было. Также известно, что была угроза применения БпЛА типа Shahed с южного направления.

Группа крылатых ракет в районе Херсонской области была зафиксирована в 2 часа, тогда тревога и стала всеукраинской. Основной акцент удара врага в этот раз, похоже, пришелся на западные области Украины.

Была даже в сети информация о взрыве во Львовской области, но в ОВА ее опровергли. Отбой ракетной опасности по территории Украины был объявлен после 03:40.

Напомним, в ночь на 21 июня оккупанты также пытались атаковать Хмельницкую область. Тогда опасность поступала от иранско-российских дронов-камикадзе типа "Шахед". Воздушным силам удалось уничтожить 6 целей. Но вреда они немного нанесли – обломки упали на гараж и хозяйственное здание в одной из общин области.