Жителей страны предупреждали об угрозе с неба. Оставайтесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

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Оккупанты выпустили крылатые ракеты

01:16 Мониторинговый канал Monitor сообщил, что с аэродрома "Шайковка" взлетели еще два Ту-22м3. Напомним, что эти стратегические бомбардировщики несут ракеты Х-22.

01:10 По состоянию на данный момент воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины. Пока спокойно на Севере, Западе, а также в Центре.

01:07 В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне совершили пуски крылатых ракет. Вероятно, говорится о Х-101/Х-555. Они летят в Юго-Восточном направлении. Следует понимать, что курс может изменяться. А карта воздушных тревог – "краснеть" в дальнейшем.

01:04 О возможной атаке ракетами предупредили также жителей Сумской области.

01:01 Сирены сообщали об угрозе с неба жителей Полтавской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Донецкой и Одесской областей.

00:53 Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области.

Заметим, что россияне не оставляют попыток терроризировать мирное население Украины. Они также наносят ракетные удары, чтобы поразить критическую и военную инфраструктуру нашего государства. Не обошлось без атак в ночь на 22 июня.

Били "Кинжалами" и Х-22