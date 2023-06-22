Речь идет об аэродроме Моздок. Оттуда ночью 22 июня взлетели борта Ту-22м3, с которых враг запустил ракеты Х-22 по Днепропетровщине.

Обратите внимание Несет смертоносную ракету: особенности Ту-22м3, которым Россия трусливо атаковала Днепропетровщину.

Почему россияне используют этот аэродром

Впервые самолеты на аэродроме вблизи города Моздок были зафиксированы 24 мая 2023 года. На снимках Planet Labs можно увидеть 6 бомбардировщиков Ту-22м3. Притом что еще 28 апреля 2023 года на этом аэродроме не было ни одного самолета.

Накануне атаки на Днепропетровскую область, которую оккупанты совершили ночью 22 июня, на аэродроме находились 7 бомбардировщиков.

Аэродром Моздок в преддверии атаки по Днепропетровщине

Вероятно, россияне ищут новые пути для того, чтобы пробить украинскую ПВО. По словам экспертов, силы противовоздушной обороны эффективно уничтожают российские цели, запущенные с Каспийского моря или других точек, из которых длительно запускают ракеты. Аэродром Моздок является новым направлением, и враг надеется на эффективность таких ударов.

Аэродром Моздок на карте

Обстрел Днепропетровщины ракетами Х-22

Ночью 22 июня россияне атаковали Украину ракетами Х-22, выпущенными бомбардировщиками Ту-22м3 с аэродрома Моздок.

В результате обстрела повредились 10 частных домов, хозяйственное сооружение, гаражи и авто.

Кроме того, обломки боеприпаса поразили газопровод, водопровод и линии электропередач. К счастью, обошлось без жертв.

В то же время у Воздушных сил есть информация о вероятном применении россиянами аэробалистических ракет "Кинжал" во время атаки, однако эти данные нуждаются в подтверждении.