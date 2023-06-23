Мешканців країни попереджали про загрозу з неба. Залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.
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Окупанти випустили крилаті ракети
Зауважимо, що росіяни не полишають спроб тероризувати мирне населення України. Вони також завдають ракетних ударів, щоб вразити критичну та військову інфраструктуру нашої держави. Не минулося без атак у ніч проти 22 червня.
Били "Кинджалами" та Х-22
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що тієї ночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури. Для цього використали ракети Х-22, Х-47 "Кинджал", а також ударні дрони "Шахед".
- Окупанти випустили три крилаті ракети Х-22 та три аеробалістичні ракети "Кинджал" з акваторії Азовського моря. Також зафіксували пуски чотирьох іранських "мопедів", три з яких вдалося знищити.
- У роді військ зазначили, що, на щастя, ракети ворога своїх цілей у Дніпропетровській області не досягнули. Водночас слід розуміти, що терор не зупиниться завтра. Тож не ігноруйте повітряні тривоги та залишайтеся в укриттях до відбою.