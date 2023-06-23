Вранці 23 червня командування української армії опублікувало зведення оперативної інформації з фронту. Зокрема, там йдеться про нічні удари та ситуація на полі бою, що зовсім плачевна для загарбників.
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Удари по Україні
Власне, застосовували вночі терористи крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу Shahed.
Разом з тим протягом минулої доби окупанти обстрілювали території нашої держави, застосувавши:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал";
- 3 крилаті ракети Х-22;
- 4 дрони-камікадзе Shahed-136/131.
Також варто сказати, що Росія завдала 49 авіаційних ударів і здійснила близько 50 обстрілів з РСЗВ по нашій державі.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою,
– констатували в Генштабі.
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Ситуація на передовій
Найгарячіше залишається на:
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар'їнському напрямках.
Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між ЗСУ та окупантами на цих ділянках фронту.
Загарбники намагались наступати в районі Мар'їнки та Побєди, що у Донецькій області, однак успіху не мали.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області,
– зазначили в командуванні ЗСУ.
Окрім того, слід сказати, що авіація сил оборони за минулу добу завдала:
- 7 ударів по районах зосередження особового складу Росії;
- 4 удари по зенітно-ракетних установках противника.
Збройні Сили також уразили:
- пункт управління окупантів;
- 4 райони зосередження особового складу та військової техніки;
- 2 склади боєприпасів;
- 1 склад пально-мастильних матеріалів;
- 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях;
- 2 засоби радіоелектронної боротьби;
- 2 вузли зв'язку.
Удари по Півдню посилюватимуться
Згадаємо наостанок, що аналітики з Інституту вивчення війни припустили, що Збройні Сили збільшуватимуть інтенсивність ударів по окупованому Півдню України.
Підтвердженням цьому є нещодавні вибухи на Чонгарському мосту, який з'єднує Херсонщину й Крим.
Власне, мають на меті наші захисники насамперед позбавити ворога логістичних шляхів. Очевидно, цьогоріч "курортний сезон" буде для окупантів дуже спекотним.