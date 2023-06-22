Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк відреагувала на удар по Чонгарському мосту. Своїми думками вона поділилася в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи відповідає "бавовна" у Чонгарі планам ЗСУ

Гуменюк сказала, що на окупантів очікує сезон "бавовни", і він буде дуже гарячим.

Вони (окупанти – 24 Канал) розраховують на курортний сезон, просто курортники будуть трошки інші. Наразі ми продовжуємо працювати,

– заявила вона.

За її словами, наразі усе просувається за планом. Він полягає у тому, щоб виснажувати ворога, позбавляти його можливостей поповнювати свої ресурси та не давати йому змоги оговтатися.

Як вибухи на Чонгарському мосту вплинуть на плани Росії

Гуменюк наголосила, що ЗСУ руйнують не інфраструктуру, а плани ворога. Українські захисники руйнують те, що не дозволить потім окупантам у такому стані використати проти нас.

За її словами, логістика росіян буде підірвана, а можливості її поповнення будуть мінімізовані. Гуменюк заявила, що це має вплинути на моральний, фізичний та матеріальний стан загарбників.

Реакція окупантів на вибухи на Чонгарському мосту